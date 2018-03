Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadru Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava – I.T.P.F Sighetu Marmației au efectuat, in baza unui mandat emis de Judecatoria Radauți, o percheziție la locuința unui cetațean roman de pe raza Județului Suceava, implicat in contrabanda cu țigari. In urma…

- Au vrut sa dea lovitura, incercand sa fure fier vechi de pe un șantier din Bistrița, situat in apropierea garii, insa paznicul i-a surprins la timp, solicitand ajutorul jandarmilor bistrițeni. Cum s-a terminat intreaga poveste:

- O scrisoare a unor parinți din CNAM Bistrița a ajuns la redacția noastra. Aceștia spuneau ca in școala se consuma droguri și un elev a ajuns chiar la spital. Totuși, lucrurile nu sunt clare deloc și acest fapt nu poate fi confirmat deoarece copilului nu i s-au recoltat probe de sange.

- La data de 08 martie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale au retinut un barbat de 34 de ani, din Bacau, banuit de comiterea infractiunii de inselaciune. Din investigatiile efectuate, politistii au stabilit ca, barbatul de 34 de ani a indus in eroare o persoana vatamata din judetul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Galati au descoperit si ridicat in vederea cercetarilor, in urma desfasurarii unor perchezitii domiciliare la imobilele a doua persoane de pe raza judetului Galati, un autoturism marca Audi A6 ce figura furat din Marea Britanie.In continuarea…

- Marti, 06 martie, la ora 23.40, politistii din Sighetu Marmatiei au fost sesizati prin SNUAU 112 ca o femeie, ranita in urma unui accident rutier, se afla pe strada Iapa din municipiu, intr-un sant. Politistii deplasati de urgenta la locul indicat au identificat-o pe victima: o sigheteanca in varsta…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au depistat un cetatean ucrainean care transporta componentele unui microbuz marca Mercedes Sprinter, autovehicul ce figura in bazele de date ca fiind furat din Italia. Azi dimineața, in jurul orei 01.00, in Punctul de Trecere…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au depistat intr-un autoturism oprit in trafic, pentru control, doua genți cu 300 pachete țigari, marfa pe care șoferul intenționa sa o comercializeze pe piața neagra de desfacere din zona. In data de 01 martie a.c., in jurul orei 18.00, la nivelul…

- Ieri, 28 februarie 2018, politistii de investigatii criminale l-au identificat pe un barbat de 33 de ani, din Alba Iulia, ce este banuit de comiterea unei tentative de furt. Se pare ca, in noaptea de 03/04 februarie 2018, acesta ar fi incercat sa sustraga carburant din rezervorul unui autoturism parcat…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Buzau au identificat principalii banuiti de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala din municipiul Buzau, prejudiciul sesizat fiind de peste 12.000 de lei. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca banuitii,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat un barbat cu dubla cetațenie romano-ucraineana care conducea un microbuz marca Mercedes, in valoare de aproximativ 65.000 lei, ce figura ca fiind cautat de autoritatile din Italia. In…

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat la inchisoare in 31 ianuarie in dosarul fostului sef al Consiliului Judetean Cluj, Horia Uioreanu, iar ulterior cautat in baza unui mandat european de arestare, a fost identificat pe teritoriul Italiei si urmeaza sa fie parcurse procedurile de intrare in custodia…

- Politistii clujeni sustine ca l-au identificat pe barbatul care „ar fi fost implicat in incidentul produs in noaptea de 22/23 februarie” de la sediul PSD Cluj. Presedintele PSD Cluj, Horia Nasra, a gasit la intrarea in sediu cateva ziare arse si pereti stropiti cu benzina.

- Un adolescent de 17 ani, din Braila, banuit ca anul trecut, purtand o cagula si avand asupra sa un pistol de jucarie, a furat dintr-un magazin de bijuterii din Galati o cutie cu mostre, a fost identificat de catre politisti, el fiind in arest preventiv pentru o alta fapta. Polițiștii din Galati, cu…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, pe timpul unor misiuni specifice, peste 17.700 pachete cu țigari, in valoare de 207.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Ieri, 24 februarie a.c., in jurul orei 13.00, lucratori…

- Politistii din Ocna Mures au identificat si retinut doua persoane din judetul Mures care sunt banuite de comiterea a 3 furturi din locuinte. Intregul prejudiciu a fost recuperat si restituit pagubitilor. La data de 20 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Ocna Mures, sprijiniti de…

- O femeie din Republica Moldova a primit un colet in Italia, iar dupa ce polițiștii au vazut ce se afla in el au reținut-o. Femeia de 36 de ani a primit un colet cu alimente de tot felul, printre care se aflau și substanțe interzise. Aceasta a fost reținuta pentru complicitate in introducerea…

- Polițiștii de frontiera au descoperit, la intrarea in țara, un cetațean roman care transporta, pe remorca unui auto-marfar, un motostivuitor cautat de autoritațile italiene. In data de 19 februarie a.c., in jurul orei 9.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului PF Sighetu Marmației in cooperare cu Serviciul Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au descoperit, intr-un autoturism oprit in trafic pe raza localitații Sighetu Marmației, aproximativ 6.000 pachete țigari de proveniența ucraineana, in valoare de…

- Un tanar de 26 de ani cautat de autoritatile din Italia pentru lipsire de libertate a fost prins, luni, de politistii din Tulcea. Acesta a fost prezentat Curtii de Apel Constanta, urmand sa fie predat autoritatilor italiene.

- Un barbat de 47 de ani a fost retinut de politisti pentru 24 de ore pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uz de arma fara drept si braconaj cinegetic. La domiciliul sau mai multe arme de vanatoare, una dintre acestea fiind furata din Italia si zeci de cartuse, toate detinute ilegal.

- Ucraineanul, in varsta de 25 de ani, s-a prezentat miercuri in PTF Siret, pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, conducand un microbuz marca Mercedes. Din primele verificari s-a constatat faptul ca acesta transporta, in compartimentul de marfa al masinii, alaturi de bagajele personale, mai…

- Tanarul de 28 de ani, spun anchetatorii, este din localitatea Giroc. Cainele ranit se pare ca ar fi fost animalul unor alte persoane din aceeași localitate. Polițiștii l-au identificat pe suspect și spun ca acesta și-ar fi recunoscut fapta. El a fost chemat la audieri, miercuri, la…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, la „frontiera verde”, pe comunicații și in punctele de trecere a frontierei, peste 11.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana ce urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere. Intr-unul din cazuri, un sofer…

- Politistii din Buzau, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Politiei Romane, au depistat un barbat cautat de autoritatile din Italia, pentru trafic de persoane si sclavie.La data de 12 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au depistat un barbat, de 41 de ani,…

- Poliiti de frontier din cadrul Sectorului Poliiei de Frontier Brila au depistat un cetean român la volanul unui autoturism marca Mercedes S350 L SE Line Bluetec ce figura ca fiind bun cutat pentru confiscare alert introdus de ctre autoritile din Marea Britanie. În baza unor informaii deinu...

- Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, impreuna cu polițiști din cadrul Secției 4 de Poliție Rurala Beclean au fost prezenți ieri la targul saptamanal din localitatea Lechința. Ce au cautat acolo:

- In noaptea de 6/7 februarie, pe o strada din Bistrița, polițiștii Biroului de Ordine Publica au oprit pentru legitimare un tanar de 21 ani din oraș. Ce au descoperit polițiștii in urma controlului corporal i-a pus pe ganduri:

- Mai mulți oficiali au fost arestați, in regiunea Dagestan din Rusia, ca parte din operațiunea anticorupție care continua sa scoata la iveala acțiunile ilegale ale demnitarilor și funcționarilor de pe teritoriul federației. Printre cei acuzați se numara și prim-ministrul regiunii.

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, la frontiera verde, pe comunicatii si in PTF, peste 12.000 pachete cu tigari de provenienta ucraineana care urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere, informeaza IGPF, intr-un comunicat transmis sambata AGERPRES.…

- Polițiștii clujeni au fost sesizați privind faptul ca un barbat, de 48 de ani, din Turda, judetul Cluj, care locuiește în Italia, ce nu a mai luat legatura cu familia din cursul lunii martie 2017.”Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca HADAREAN ADRIAN-GABRIEL, de…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu – P.T.F. Giurgiu au depistat un autoturism marca Mercedes Benz, in valoare de aproximativ 60.000 euro, cautat pentru confiscare de autoritatile norvegiene, anunta Politia de Frontiera intr-un comunicat transmis presei luni. In data ...

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat in vama Siret si la frontiera verde peste 13.000 de pachete de tigari de provenienta ucraineana care urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere. "Sambata noapte, in jurul orei 5.30, s-a prezentat in…

- Politistii din Sebes l-au identificat, cu operativitate, pe un tanar din comuna Sasciori ca persoana banuita de comiterea unor infractiuni de distrugere si furt. Potrivit IPJ Alba, in 24 ianuarie, politistii de investigatii criminale din cadrul Politie Municipiului Sebes l-ai identificat pe un tanar…

- Polițiștii de frontiera de la Sectorul PF Vișeu de Sus au descoperit și confiscat, 1.200 pachete țigari de proveniența ucraineana, care erau transportate cu un autoturism de catre doi barbați. Azi dimineața, la nivelul Sectorului PF Vișeu de Sus s-a declanșat o acțiune pe linia combaterii contrabandei…

- Polițiștii doljeni sunt in cautarea șoferului unui autoturism Mercedes, care a accidentat grav o fetița de un an și șapte luni, sambata seara, pe o trecere de pietoni din cartierul craiovean Brazda lui Novac. Potrivit oamenilor legii, un autoturism ...

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in ultimele 24 de ore, peste 11.700 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 137.400 lei. In urma acțiunilor, un cetațean roman este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda, iar…

- Ieri, intre orele 07.00 – 20.00, politistii Biroului Rutier Baia Mare au actionat pe raza municipiului, pentru prevenirea si combaterea accidentelor de circulatie in care sunt implicati pietoni. 14 persoane care si-au pus viata in pericol traversand prin locuri nepermise, fara sa se asigure, au fost…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au descoperit și confiscat, in ultimele 24 de ore, aproximativ 14.500 pachete țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 169.700 lei. In urma acțiunilor, un cetațean roman este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda, iar un autovehicul in valoare…

- Polițiștii din Dej au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt in scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului.

- A fost un week-end plin pentru politistii brașoveni, care au intocmit multe dosare penale dupa ce au depistat in trafic mai multi soferi care sunt un potential pericol public. Astfel, sambata, politistii din cadrul Politiei Sacele au identificat un barbat de 42 de ani din judetul Brasov care conducea…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la aproape 2.600 de evenimente, au aplicat peste 8.800 de sanctiuni contraventionale și au constatat 831 de infracțiuni. In 11 ianuarie, peste 11.600 de politisti au acționat, la nivel național, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea…

- Un individ care a furat cruci, icoane si aparatura electronica dintr-o biserica, dar si rechizite din scoli si gradinite de pe raza judetului Brasov a fost prins de politisti dupa doua luni de la comiterea faptei. Barbatul este cautat si de catre autoritatile din Italia. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Razie de amploare intr-un oras din Maramures. Mentinerea ordinii si linistii publice, prevenirea si combaterea comertului ilicit si a accidentelor rutiere constituie prioritati ale politistilor sigheteni. Cu ocazia targului lunar, organizat ieri la Sighetu Marmatiei, politistii de ordine publica impreuna…

- Marti dupa-amiaza, la ora 17.50, politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe DN 18, pe raza localitatii Mara. Verificarile efectuate au relevat ca un baimarean de 49 de ani, care conducea un autoturism dinspre Sighetu Marmatiei spre Baia Mare, a surprins si accidentat o femeie…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu politisti din cadrul I.P.J. Constanta, au descoperit, pe raza judetului Constanta, un autoturism marca Porsche, model Panamera S E Hybrid, semnalat ca fiind furat din Marea Britanie. In data de 28.12.2017, in jurul orei 12.00, actionand…

- Polițiștii de frontiera de la Nadlac II de pe autostrada au depistat un barbat in varsta de 42 de ani din Romania care intenționa sa intre in țara cu o arma marca Kimar, calibru 8 mm si 40 cartuse, din categoria armelor si munitiilor neletale, fara a deține documentele necesare. Barbatul calatorea ca…

- Niste politisti din Bistrita au descoperit metoda perfecta de a tine departe copiii de calculatoare! Zi de zi, agentii se ocupa de 30 de pusti, pe care ii invata judo. Politistii fac asta gratuit, pentru ca majoritatea copiilor nu provin din familii cu mari posibilitati financiare.

- Un tanar din Nasaud, care a furat dintr-un magazin de pe raza orasului mai multe bunuri in primavara acestui an, a fost identificat luni de politistii nasaudeni, anunta IPJ BN. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate. La data de 18 decembrie a.c., in urma activitatilor desfașurate intr-un dosar…

- Barry Sherman, unul dintre cei mai bogati oameni din Canada, si sotia lui, Honey, au fost gasiti vineri morti in locuinta lor din Toronto. Circumstantele deceselor fiind suspecte, precizeaza politia canadiana, citata de bbc.com.