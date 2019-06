Stiri pe aceeasi tema

- Perechea formata din Irina Bara și Gabriela Ruse a parasit competiția de la Bogota, dupa ce a pierdut în sferturi, scor 6-2, 7-5, în fața echipei Hayley Carter/Ena Shibahara (SUA). Meciul a durat o ora.Dupa un prim set pierdut categoric, Bara și Ruse au avut 4-2 în setul secund,…

- Dupa ce au luat prin surprindere industria muzicala, dar si fanii din intreaga lume cu revenirea, cei trei frati sunt foarte proactivi si deja au o piesa noua. Track-ul lansat acum se numeste „Cool” si urmeaza reteta succesului primului single de cand au revenit. Daca analizam realizarile piesei „Sucker”,…

- Cantarețul de rock Ozzy Osbourne, aflat in convalescența dupa o pneumonie, și-a anulat toate concertele programate anul acesta, dupa ce a cazut in locuința sa din Los Angeles și și-a agravat astfel niște rani mai vechi, provocate de un accident de mașina in 2003, potrivit foxnews.com, scrie Mediafax.In…

- O vanzatoare din Australia este norocoasa ca inca se mai afla in viața. Ea a realizat o poza in care ținea un pericol mortal la doar cațiva centimetri de propria fața. Tanara din Queensland, a carei identitate n-a fost facut facuta publica, dar a fost numita "Lucy" (avea acest nume trecut pe uniforma…

- Evenimentul, patronat de World Wide Fund for Nature, marcheaza protejarea mediului. Anul acesta, pe 30 martie, se vor stinge luminile in peste 6.500 de orase, de pe tot globul. Evenimentul "Ora Pamantului" a fost organizat pentru prima oara pe 31 martie 2007, la Sydney, in Australia,…

- Cateva zeci de romani veniti din toate colturile lumii, de la Australia si Marea Britanie pana la Spania si SUA, s-au reunit vineri, la Cluj-Napoca, pentru semnarea contractelor de subventie prin care vor...

- Peste 2.000 de pompieri incearca sa stinga cateva zeci de incendii de vegetatie care au devastat zone intinse din statul Victoria, in sud-estul Australiei, informeaza cotidianul The Guardian.