Stiri pe aceeasi tema

- Cu o cariera de peste 40 de ani, trupa The Cure a marcat o premiera, luni seara, in Piața Constituției: primul concert in Romania! Peste 20.000 de fani au urmarit spectacolul oferit de trupa britanica.

- La 25 de ani de la primul concert, trupa VUNK cauta 25 de povești VUNKtastice! Pe 16 octombrie, la Sala Polivalenta, trupa lanseaza un nou album, printr-un concert extraordinar, Deja Vu. Pentru a marca așa cum se cuvine acest eveniment important, membrii trupei iși doresc ca, alaturi de ei, pe coperta…

- Sandel Balan, tatal cantareței Andreea Balan, a vorbit despre reunirea trupei Andre, dar a și oferit detalii mai puțin cunoscute despre formație. In urma cu cateva zile, Andreea Antonescu și Andreea Balan au anunțat ca trupa Andre, cu care au devenit celebre, se reunește dupa 13 ani. Cele doua artiste…

- Fanii „Caștiga Romania!” se pot inscrie la un concurs de cultura generala din peisajul media foarte gustat de public. Dupa preselectiile din Capitala, Iasi si Timisoara, caravana „Castiga Romania!” a ajuns astazi la Brasov. De la intalnire nu va lipsi Virgil Ianțu, gazda concursului…

- Toata tara stie ca suporterii Politehnicii Timisoara sunt speciali iar unul dintre noile lor proiecte confirma acest fapt. Druckerii, sprijiniti de institutia de invatamant superior, vor ca in 4 decembrie 2021, cand echipa de suflet va sarbatori Centenarul, sa se bucure de un muzeu dedicat clubului.…

- Freddie Starr a murit la varsta de 76 de ani. Comedianul și solistul trupei "The Midnighters" a fost gasit fara suflare pe podeaua locuinței lui din Costa Del Sol de catre ingrijitorul sau. Poliția a transmis ca nu exista nimic care sa indice ca moartea lui Freddie Star este una suspecta. Legenda din…

- Lenny Kravitz revine in Romania pentru un concert in premiera in Cluj-Napoca, care va avea loc luni, 6 mai, la Sala Polivalenta. Potrivit comunicatului organizatorilor, artistul a decis ca dupa intalnirea din 2008 din Bucuresti, sa ofere romanilor o noua seara de neuitat. Pentru prima oara pe o scena…

- Titlul si numele actorilor din distributia urmatorului film al francizei "James Bond" vor fi dezvaluite joi, in cadrul unui eveniment ce va fi difuzat in direct online, au anuntat miercuri reprezentantii studioului Universal, citati de AFP. Acest anunt va fi facut "in direct, dintr-un spatiu legendar…