Vulturii migratori ruși le-au dat peste cap bugetul cercetătorilor din cauza roamingului Cercetatorii ruși care monitorizau vulturii migratori au ramas fara bani dupa ce pasarile au zburat în Iran și Pakistan și au trimis SMS-uri extrem de costisitoare pentru serviciul de roaming, relateaza BBC.

Pasarile au plecat din sudul Rusiei și Kazahstan. Dintre toate pasarile, cele mai multe daune materiale le-a provocat un vultur de stepa, pe nume Min, care a zburat în Iran din Kazahstan.

Fiecare SMS trimis din Iran costa 49 de ruble, în timp ce un SMS din Kazahstan este de 15 ruble.

Min a reușit sa cheltuiasca întregul buget destinat tuturor pasarilor,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

