Vulpe omorâta de pui de păsări, după ce a intrat în adăpostul lor de la un liceu agricol din Franța O vulpe tânara care a intrat noaptea în adapostul puilor și gainilor de la un liceu agricol din Franța a fost gasita moarta dimineața și se banuiește ca a fost omorâta de pasari, relateaza AFP. În articolul preluat și de Guardian se menționeaza &"instinctul de turma&" al pasarilor care s-au aliat pentru a face fața pericolului.



Faptele s-au petrecut la finalul saptamânii trecute la un liceu agricol din Pontivy, în vestul Franței.



&"În fiecare dimineața, pe la 8.00 - 8.30 trecem pe la adapostul puilor și gainilor pentru a vedea daca totul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

