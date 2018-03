Vulnerabilitatile Romaniei fata de amenintarea unui "razboi comercial": Lipsa de competitivitate si dezechilibrele macroeconomice

Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul recent al administratiei americane cu privire la cresterea tarifelor la otel si aluminiu, cu argumentul justificativ de protectie a securitatii nationale, reprezinta o amenintare reala a unui razboi daunator in comertul international. Tot din argumente de securitate europeana, acum…

- Este datoria statelor membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) sa o sesizeze pentru a contesta tarifele vamale impuse de presedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri un purtator de cuvant al Organizatiei de la Geneva, citat de AFP și Agerpres . Oficialul OMC a refuzat sa comenteze decizia…

- Un razboi comercial cu Statele Unite ar aduce un dezastru in economia mondiala, a declarat duminica ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, autoritatile de la Beijing intensificand criticile fata de tarifele anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu,…

- Ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, si ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, au avertizat duminica in privinta faptului ca politica administratiei Donald Trump de a impune taxe suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu pune in pericol economia globala, ...

- Anuntul cu privire la intalnirea dintre presedintele american Donald Trump si dictatorul nord-coreean Kim Jong-un a surprins intreaga lume, avand in vedere tensiunile sporite dintre cei doi lideri, condimentate cu numeroase jigniri, si sensibilitatea dosarului, unul dintre cele mai dificile ale actualului…

- Prin impunerea de taxe mai mari la importurile de otel si de aluminiu, Donald Trump a iscat reactii la nivel mondial: China s-a declarat “ferm opusa" deciziei, Coreea de Sud spune ca va depune o plangere la Organizatia Mondiala a Comertului, iar UE, Brazilia si Argentina prop un scutiri.

- Anuntul a fost facut la Casa Alba si urmeaza unei serii de contacte intre Coreea de Nord si Coreea de Sud. Kim Jong Un s-a angajat de asemenea sa lucreze la "denuclearizarea" peninsulei coreene si a promis sa se abtina de la orice "nou test nuclear sau de racheta", a spus oficialul sud-coreean,…

- Presedintele american, Donald Trump, a raspuns pozitiv unei propuneri a liderului nord-coreean, Kim Jong Un, de a se intalni, iar intrevederea ar putea avea loc pana la finalul lunii mai, a anuntat joi seara, la Washington, Chung Eui-yong, seful Oficiului pentru Securitate Nationala din Coreea de…

- Directorul general Organizatiei Mondiale a Comertului, Roberto Azevedo, a cerut luni statelor membre ”sa previna caderea primelor piese de domino” ale unui razboi comercial si a avertizat ca exista riscul real al unei escaladari a barierelor comerciale si al declansarii unei recesiuni profunde, transmite…

- Lista include, de asemenea, produse de machiaj, iahturi, motociclete, bourbon, orez, merisoare si suc de portocale. Valoarea totala a importurilor care vor fi afectate de noile tarife se ridica la 2,8 miliarde de euro (3,46 miliarde de dolari), au declarat surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Europa se pregateste sa impuna tarife pentru bourbon, motocicletele Harley-Davidson si blugii Levi's, ca reactie la taxele vamale anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a identificat produsele…

- Europa a elaborat o lista de produse fabricate in SUA, de la bourbon la motociclete Harley Davidson si blugi marca Levis, la care se vor aplica tarife de import, daca presedintele Donald Trump va urmari pana la capat planul de a impune saptamana viitoare taxe de 25% la importurile de otel si de 10%…

- Roberto Azevedo, directorul general al Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), si-a exprimat ingrijorarea fata de planul presedintelui SUA, Donald Trump, de a impune tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, transmite Reuters.

- ”Organizatia Mondiala a Comertului este cu siguranta ingrijorata de anuntul autoritatilor SUA privind tarifele la otel si aluminiu. Potentialul de escaladare este real, asa cum am observat din reactiile initiale ale altora. Un razboi comercial nu este in interesul nimanui. OMC va urmari cu foarte…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, joi, ca Uniunea Europeana va lua contramasuri, ca reactie la anuntul SUA cu privire la suplimetarea tarifelor la importurile de otel si aluminiu, relateaza Politico.eu. „Vom inainta, in urmatoarele zile, catre Organizatia Mondiala a Comertului…

- ”Vom inainta, in urmatoarele zile, catre Organizatia Mondiala a Comertului propuneri pentru contramasuri la adresa SUA. In loc sa furnizeze o solutie, aceasta decizie a Washingtonului va agrava problemele. Uniunea Europeana va reactiona ferm pentru a-si apara interesele”, a declarat Juncker.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va impune taxe vamale mari pentru importurile de otel si aluminiu in Statele Unite, cu riscul de a provoca un razboi comercial cu principalii sai parteneri comerciali si in primul rand cu China, scrie AFP.

- 'Am fost foarte duri cu ei astfel incat, pentru prima data, doresc sa vorbeasca cu noi si vom vedea ce se va intampla', a declarat presedintele in cursul unei reuniuni cu guvernatorii statelor federale la Washington. Presedintia sud-coreeana a anuntat duminica ca regimul de la Phenian este…

- Romania este mai vulnerabila la o eventuala criza externa, spun expertii Dupa ce a optat doar pentru o crestere bazata pe consum si unde nici reformele nu au continuat, România s-a îndepartat de structura economica a tarilor din zona euro, sustin mai multi experti reuniti la o…

- Anuntul a fost facut miercuri de catre ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Si premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta care sa corecteze "defectiunile" din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile…

- Fortele guvernului sirian au intrat in enclava kurda Afrin si exista astfel riscul de ciocniri cu armata turca.Actiunea vine la o zi dupa ce agentia de stiri de stat a Siriei a anuntat ca "Fortele Populare" vor fi trimise la Afrin pentru a contracara "atacurile

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden s-a folosit duminica de un discurs rostit in Texas pentru a-l critica pe presedintele Donald Trump pentru lipsa de angajament fata de stiinta si cercetare, a informat presa locala, relateaza luni dpa, scrie agerpres.ro. Joe Biden s-a exprimat la Austin…

- Anunt teribil al americanilor. Un important amiral anunta un posibil razboi intre SUA si China. Amiralul nominalizat pentru preluarea postului de ambasador in Australia, Harry Harris, a declarat in fața Congresului american ca SUA trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea unui razboi cu China.Citește…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni anuntul premierului Viorica Dancila privind mentinerea lui Darius Valcov in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, sustinand ca acest lucru denota "lipsa de respect fata de puterea judecatoreasca si criteriile de integritate" a partidului de guvernamant.…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a anuntat ca va prezenta, in anul 2018, cand se aniverseaza Centenarul Marii Uniri, doua rapoarte speciale cu privire la situatia veteranilor de razboi si a detinutilor politici, in scopul imbunatatirii statutului si a situatiei materiale a acestora. …

- Anul acesta si in 2019, Romania va primi 109 refugiati sirieni, aflati provizoriu in Turcia. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu. In 2018, Romania va primi 40 de refugiati sirieni, iar in 2019 alti 69. Nelu Barbu a precizat ca este vorba de o cota anuala de 40 de […]

- Demersurile facute de Rusia și anunțate printr-un comunicat oficial denota pregatiri intense pentru un viitor razboi. Pragul atins de Rusia in privința echipamentelor militare vandute este comparatibil cu cel din 2016. Insa o alta cifra sperie: clienții sunt din 53 de țari.

- "Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor a fost introdus instrumentul economic 'Plateste pentru cat arunci' in vederea stimularii colectarii separate a deseurilor de la populatie, fara insa a crea cadrul complet,…

- SUA au promis vineri sa puna capat regimului Coreei de Nord daca lanseaza un atac nuclear asupra lor sau a aliatilor. Avertizarea a venit in cea mai recenta analiza a posturii nucleare, dezvaluita mai devreme in aceasta zi. Documentul, singurul aparut din anul 2010 pana in prezent, va dicta politica…

- Prezent in studioul emisiunii Capital TV, avocatul de business Gabriel Biriș a aratat de ce impozitul pe gospodarie nu se poate aplica in Romania și s-a declarat surpins ca o idee atat de proasta a revenit pe agenda guvernanților.

- Serviciul de Protecție și Paza este prins intr-un scandal monstru. Guvernul a renunțat la protecția SPP, Liviu Dragnea a renunțat și el, iar atacurile la adresa șefului SPP, Lucian Pahonțu sunt din ce in ce mai puternice. Citește și: Mihai Tudose și Sorin Grindeanu NU renunța la SPP In…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea este intr-un razboi total cu șeful SPP, Lucian Pahonțu. Intr-o prima etapa a acestui razboi, Viorica Dancila și o parte a miniștrilor au decis sa renunțe la protecția SPP. Fostul director al SIE, Claudiu Saftoiu, susține ca aceasta decizie contravine legii, pentru…

- Oficiali palestinieni au respins joi presiunile presedintelui american Donald Trump pentru a-i face sa revina la masa negocierilor cu Israelul sub auspiciile Statelor Unite."A refuza sa te intalnesti cu opresorul tau nu inseamna lipsa de respect, ci a te respecta pe tine insuti", a declarat,…

- Elita politica din SUA nu este pregatita pentru faptul ca Rusia nu dorește „sa traiasca intr-o lume unipolara“, astfel incat administrația președintelui american Donald Trump nu are voie sa lucreze cu Rusia, iar jurnaliștii occidentali sunt „spalați pe creiere“, a declarat Andrei Kostin, președintele…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Deputatul USR de Maramures, Vlad Durus, afirma ca demiterea propriului Guvern de catre PSD pentru a doua oara in sase luni s-a mai petrecut daor in republicile bananiere aflate in razboi civil. El considera ca PSD-ALDE nu sunt capabili sa gestioneze guvernarea tarii. “Acest fapt s-a mai intalnit doar…

- In decembrie, expansiunea productiei industriale a fost peste asteptari, vremea neobisnuit de rece majorand cererea pentru combustibilul necesar incalzirii locuintelor, dar industria de prelucrare a inregistrat un avans slab, de 0,1%, desi este a patra luna consecutiva de crestere. Industria extractiva…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Conform art. 107, alin. 3 din Constitutie, „…presedintele Romaniei va desemna un alt…

- Presedintele american Donald Trump a prelungit, vineri seara, suspendarea sanctiunilor decisa in cadrul acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, dar oficiali de la Casa Alba sustin ca este ultima data cand liderul american accepta acest lucru. "Aici, la ONU, asteptam cu nerabdare…

- Congresmanul brazilian de dreapta Jair Bolsonaro, care este deseori comparat cu presedintele american Donald Trump, a confirmat ca va candida la presedintia Braziliei la alegerile din octombrie, relateaza DPA.

- Consiliul Municipal Balți urmeaza sa decida ca dreptul la prima semnatura în numele Primariei Balți sa-i fie acordat viceprimarului Leonid Babii. Un proiect de hotarâre în acest sens a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței de astazi dupa ce marți, Igor Șeremet și-a dat demisia,…

- Donald Trump ar urma sa adopte in 2018 mai multe masuri protecționiste ce ar putea duce la conflicte comerciale, iar republicanii ar putea pierde in alegerile din noiembrie majoritatea din Congres și astfel le-ar da cale libera democraților sa demareze procedura de destituire a președintelui american.…

- Costul standard pentru fiecare elev sau prescolar din invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2018, creste de la 3.740 lei pe an la 4.413 lei, potrivit unei hotarari adoptate in sedinta de joi a Guvernului. Executivul arata, intr-un comunicat de presa, ca…

- Catalina Ponor si-a luat o binemeritata vacanta, tocmai in Thailanda, dupa ce anul acesta si-a anuntat retragerea din activitatea de gimnasta, la varsta de 30 de ani. Fosta sportiva a postat mai multe poze din vacanta sa in Thailanda, in care se arata incantata si pare ca nu duce dorul salii…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington DC, George Cristian Maior, au discutat, la sfarșitul saptamanii trecute, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross. Una dintre temele discutate a vizat consolidarea…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington DC, George Cristian Maior discuta vineri seara, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, despre consolidarea parteneriatului economic dintre Romania si Statele…

- Intalnirea cu secretarul Comertului, Wilbur Ross, unul dintre cei mai importanti membri ai Guvernului american si totodata un apropiat al presedintelui Donald Trump, a fost pregatita de Ambasada Romaniei la Washington DC. Citeste si Washingtonul cere negocieri "rapide" intre UE si Marea Britanie…