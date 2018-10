Stiri pe aceeasi tema

- Washington, 5 oct /Agerpres/ - Presedintele american, Donald Trump, va primi vineri un raport oficial despre starea complexului industrial de aparare al SUA care recunoaste "vulnerabilitati semnificative" in aceasta retea responsabila de producerea si mentinerea arsenalului tarii, transmite EFE.…

- Președintele Donald Trump aproape ca a provocat un nou razboi cu Coreea de Nord, dezvaluie jurnalistul Bob Woodward, cel care a lansat cea mai noua carte despre președinția lui Trump. Potrivit jurnalistului, președintele american se pregatea sa transmita un mesaj pe Twitter, dar a fost oprit de oficialii…

- Presedintele american Donald Trump a promulgat bugetul apararii SUA pe 2019, in care este mentionat ca fortele americane vor continua sa se desfasoare prin rotatie in sud-estul Europei, inclusiv in Romania si Bulgaria. Presedintele american Donald Trump a promulgat bugetul apararii SUA…

- Ministrul american al Apararii, Jim Mattis, s-a declarat marti "absolut" favorabil crearii unui nou comandament militar pentru spatiu, fara a merge totusi pana la a spune ca isi doreste forta spatiala despre care a vorbit Donald Trump. "Trebuie sa consideram spatiul ca un domeniu de lupta in dezvoltare…

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei 'vor fi mentinute in starea lor actuala', a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP, potrivit Agepres. In conferinta de presa…

- Președintele Donald Trump și-a dat numarul personal de telefon unor lideri straini, dupa ce a ajuns in funcția de președinte al SUA. Oficialii de la casa alba au fost ”șocați” cand au aflat ca sumarul unei conversații a fost lansat public, fara ca ei sa știe ca Trump are un numar privat de telefon.…