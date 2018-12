Vulcanul Soputan din insula indoneziana Sulawesi a erupt duminica, expulzand in atmosfera un nor de cenusa cu o inaltime de pana la trei kilometri, a anuntat agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor, potrivit dpa. Nu au fost raportate victime, iar norul de cenusa nu prezinta pericol pentru cursele aeriene, a precizat purtatorul de cuvant al agentiei, Sutopo Nugroho. Nivelul de alerta pentru vulcanul cu o inaltime de 1.785 metri ramane cu o treapta peste limita normala, iar o zona de patru kilometri in apropierea muntelui a fost restrictionata, a mai spus Sutopo. "Au fost inregistrate miscari…