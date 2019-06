Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Gorj au organizat, miercuri, un exercitiu de simulare a unor situatii de urgenta generate de inundatii pe raul Gilort, in localitatea Novaci, unde in urma cu mai multi ani au avut loc inundatii de proportii.

- Autoritatile sanitare din Paris au indemnat ca femeile gravide si copiii care locuiesc in apropiere de Catedrala Notre-Dame sa mearga la medic pentru a verifica nivelul de plumb din sange, in contextul in care exista ingrijorari referitoare la efectul pe care incendiul devastator l-a avut asupra sanatatii…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Indonezia ca, in conformitate cu datele puse la dispozitie de autoritatile locale, rezultatele alegerilor prezidentiale vor fi date publicitatii in intervalul 22-26 mai 2019 si…

- Autoritatile din Bangladesh s-au angajat intr-o campanie de reprimare a miscarilor extremiste dupa atacul asupra unei cafenele din capitala tarii, Dacca, in 2016, in care 22 de persoane, din care 18 straini, au murit. Potrivit autoritatilor, suspectul, in varsta de 33 de ani, s-a alaturat SI in Siria.…

- Autoritatile din Sri Lanka au expulzat peste 600 de cetateni straini, intre care 200 de predicatori musulmani, dupa atentatele de luna trecuta, a declarat duminica pentru AFP un ministru srilankez, precizand ca motivul a fost expirarea vizei, potrivit Agerpres. Predicatorii expulzati intrasera…

- Autoritațile din Sri Lanka spun ca unul dintre cele mai ingrijoratoare lucruri care au ieșit la iveala in urma anchetei asupra atentatelor din Sri Lanka The post VIDEO. Momentul in care fiul milionarului din Sri Lanka a detonat bomba, intr-un hotel. Descoperire ingrijoratoare a autoritaților appeared…

- Emilia Sercan a primit amenintari cu moartea pe 15 aprilie, la ora 21:05, prin intermediul unui mesaj text pe telefonul mobil: „Trimitem acest mesaj cu scopul de a preveni ceea ce va urma, totul depinde de tine. Opreste toate activitatile pe care le ai in desfasurare... daca nu vrei sa urmeze calvarul.…

- Autoritatile locale din Iasi au doborat, la finele saptamanii, mai multi brazi din fata Palatului Culturii invocand ca taierile fac parte dintr-un proiect de reamenajare a pietei din fata monumentului istoric.