Vulcanul Shinmoe din Japonia a aruncat în aer o coloană de cenuşă până la 5.000 de metri înălţime Un vulcan din sudul Japoniei a erupt la primele ore ale zilei de joi aruncand in aer o coloana densa de cenusa pana la 5.000 de metri deasupra craterului, dar si roci vulcanice si materiale piroclastice, dupa cum au avertizat autoritatile, citate de DPA.



Nu au fost inregistrate victime sau pagube materiale cauzate de aceasta eruptie a vulcanului Shinmoe situat la granita dintre prefecturile Kagoshima si Miyazaki.



Shinmoe a erupt la ora locala 3:31 (18:31 GMT miercuri), norul de cenusa ajungand pana la cinci kilometri in aer, cea mai mare inaltime atinsa de materialele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

