Vulcanul Popocatepetl a erupt. Spectacol pe cer VIDEO Eruptia vulcvanului s-a produs la ora locala 09:38 si a degajat in atmosfera o coloana de fum si cenusa, au informat autoritatile protectiei civile. Autoritatile au emis cod galben si i-a sfatuit pe locuitorii din zona sa se indeparteze de vulcan. Popocatepetl - care se traduce, din azteca, "muntele fumator" - a avut o activitate intensa in saptamanile recente. Autoritatile au luat masuri inclusiv pentru ce ar putea sa fie mai rau si au pregatit un Plan Special de actiune si, eventual, evacuarea locuitorilor in caz de pericol iminent. Popocatepetl are o inaltime… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

