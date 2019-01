Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de rugby a Romaniei se va reuni intr-un stagiu de pregatire din data de 24 ianuarie, in vederea Rugby Europe International Championship 2019, relateaza frr.ro. In prima parte a stagiului se vor afla doar jucatori care evolueaza in campionatul intern, acestia urmand sa se antreneze la Izvorani.…

- Adrian Sina este unul dintre cei mai prolifici si de succes artisti si producatori romani. Cu peste 3,5 milioane de fani in toata lumea, piesele lansate de acesta atat solo, cat si sub numele Akcent, au depasit un miliard de vizualizari. Debutul sau in muzica a avut loc in 1999, fiind unul dintre fontatorii…

- NASA a publicat imagini cu momentul in care a erupt vulcanul care a declanșat tsunamiul din Indonezia. Peste 160 de persoane au murit, iar alte sute au fost ranite din cauza valurilor uriașe care au lovit zona de coasta din vestul insulei Java. In imaginile realizate de la bordul Stației Spațiale Internaționale…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a reusit o victorie dramatica in fata Spaniei, cu scorul de 27-25 (10-12), marti seara, la Nancy, in Grupa principala 2 a Campionatului European - EHF EURO 2018 din Franta.Tricolorele au obtinut o victorie foarte dificila in fata unei echipe deja eliminata din…

- Fotbalistul Ianis Hagi a declarat, sambata seara, ca debutul la prima reprezentativa a Romaniei reprezinta un pas inainte pentru el, dar visul lui este sa devina jucator de baza la nationala.

- Cozmin Gusa, presedintele Federatiei Romane de Judo, denunta campania derulata de GSP impotriva judo-ului romanesc. Publicatia prezinta acuzatiile grave ale unei foste judokane la adresa Centrului olimpic de la Cluj, potrivit realitatea.net."Consider ca derulați o campanie impotriva judo ului…

- Marti, 13 noiembrie in sala ”Ion Baiesu” – Teatrul Dramaturgilor Romani din Bucuresti, incepand cu ora 18.00, va avea loc piesa de teatrul ”Animale”, un spectacol al Trupei de Teatru ”Aurel Elefterescu” a Centrului Judetean de Cultura si Creatie Calarasi.

- Un numar de 129 de organizatii ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa nu promulge proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului si sa sesizeze Comisia de la Venetia pentru a obtine o opinie in acest caz. "Nu contestam necesitatea acestei legi, ci faptul…