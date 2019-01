Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Merapi din Indonezia a expulzat un rau de lava care s-a scurs pe pantele sale pe o distanta de aproape un kilometru si jumatate, informeaza Press Association. Vulcanul Merapi, situat in insula Java, a intrat in ''faza efuziva de eruptie'', a explicat Kasbani, directorul Centrului…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc in Croatia ca prognozele meteorologice pentru nord - vestul tarii indica o inrautatire a conditiilor atmosferice, insotita de ninsori si rafale de vant cu o viteza de pana la 150 km/h, care afecteaza…

- Un total de 57 de persoane au fost ucise in regiunea muntoasa Bicol, la sud-est de Manila, iar alte 11 pe insula Samar. Cele mai multe decese s-au produs prin inec sau in urma alunecarilor de teren. "Mi-e teama ca (bilantul) va creste deoarece sunt inca multe zone in care nu am reusit sa ajungem",…

- Bilantul tsunamiului care a lovit Indonezia continua sa creasca. 281 de oameni au murit pana la aceasta ora si peste o mie au fost raniti. Cel putin 60 de persoane sunt disparute. Pana acum, nu sunt informatii ca printre cei afectati ar fi si cetateni romani.

- Publicul prezent la un concert sustinut pe o plaja din Indonezia a izbucnit in tipete, iar membrii formatiei s-au prabusit odata cu scena dupa ce un tsunami devastator a maturat tarmul in urma unei eruptii vulcanice, dupa cum se poate vedea in imaginile dramatice surprinse de camerele video, relateaza…

- Circa 12.500 de locuitori ai orasului Moenchengladbach din vestul Germaniei au fost evacuati luni inainte ca autoritatile sa dezamorseze o bomba din al Doilea Razboi Mondial, descoperita in centrul orasului, relateaza dpa.

- Circa 125.000 de manifestanti au defilat sambata in Franta, in cadrul miscarii "vestelor galbene", a facut cunoscut ministrul de interne, Christophe Castaner, care a anuntat, de asemenea, ca 1.385 de persoane au fost retinute, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Au avut loc 1.385 de retineri,…