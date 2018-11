Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Fuego, situat in apropierea capitalei statului Guatemala, care a provocat decesul a 194 de persoane in luna iunie, a erupt din nou duminica expulzand coloane de cenusa si lava pana la cateva mii de metri altitudine, a anuntat Apararea Civila, citata de AFP. Vulcanul Fuego (Vulcanul…

- Vulcanul Fuego, situat in apropierea capitalei statului Guatemala, care a provocat decesul a 194 de persoane in luna iunie, a erupt din nou duminica expulzand coloane de cenusa si lava pana la cateva mii de metri altitudine, a anuntat Apararea Civila, citata de AFP. Vulcanul Fuego (Vulcanul…

- Vulcanul Fuego (Vulcanul de Foc) ''a intrat intr-o noua faza eruptiva, a cincea de la inceputul anului'', expulzand in atmosfera o coloana de fum pana la cateva mii de metri deasupra craterului, a declarat jurnalistilor David de Leon, purtator de cuvant al Agentiei nationale pentru prevenirea dezastrelor…

- Vulcanul Fuego a erupt și in luna iunie și a lasat in urma cel putin 190 de morti, relateaza EFE. Institutul de seismologie, vulcanologie, meteorologie si hidrologie a semnalat, printr-un buletin informativ special, ca vulcanul prezinta explozii de intensitate mica si moderata in urma carora a fost…

- Vulcanul Fuego din Guatemala, situat la 50 de kilometri distanta de capitala tarii, a inregistrat luni intre 10 si 15 explozii pe ora si expulzeaza o coloana de cenusa la 4.700 de metri deasupra nivelului marii, relateaza EFE, informeaza Agerpres.Exploziile, intre slabe si moderate, genereaza…

- Vulcanul Fuego din Guatemala, situat la 50 de kilometri distanta de capitala tarii, a inregistrat luni intre 10 si 15 explozii pe ora si expulzeaza o coloana de cenusa la 4.700 de metri deasupra nivelului marii, relateaza EFE. Exploziile, intre slabe si moderate, genereaza fluxuri incandescente…

- Vulcanul Fuego, situat la o distanta de aproximativ 35 de kilometri fata de capitala statului Guatemala, a reintrat intr-o faza activa vineri, eliberand jeturi de lava, la patru luni dupa o puternica eruptie care a facut 190 de victime, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters. Aceasta…

- Vulcanul Fuego, situat la o distanta de aproximativ 35 de kilometri fata de capitala statului Guatemala, a reintrat intr-o faza activa vineri, eliberand jeturi de lava, la patru luni dupa o puternica eruptie...