Vulcanul Etna din Italia a erupt; autorităţile au închis aeroportul Catania Muntele Etna din Italia, cel mai inalt si mai activ vulcan din Europa, a erupt luni, expulzand o coloana uriasa de cenusa in atmosfera si determinand inchiderea aeroportului Catania, situat pe coasta estica a Siciliei, potrivit Reuters.



O serie de aproximativ 130 de miscari telurice, cea mai puternica avand magnitudinea 4, s-au inregistrat in regiunea vulcanului luni incepand cu ora 08:00 GMT, a anuntat Institutul national italian pentru geofizica si vulcanologie.



Nu au fost raportate persoane ranite.



Vulcanul cu o inaltime de 3.330 de metri inregistreaza eruptii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

