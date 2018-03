Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai activ vulcan din Europa aluneca treptat catre mare, conform unei noi cercetari. Vulcanul Etna, localizat pe insula Sicilia din Italia, se indreapta catre Mediterana cu o viteza de 14 milimetri pe an.

- Colonelul Arnaud Beltrame s-a oferit sa fie el ostatic in locul unei femei, cand un extremist de origine marocana a lansat teribilul atac armat intr-un supermarket din Trebes, dezvaluie publicatia britanica The Sun.Polițistul și partenera lui, Marielle, au spus ”da” intr-un spital din Carcassonne,…

- Zapada cu o nuanța portocalie a cazut în sudul Moldovei, în raioanele Taraclia, Ceadâr Lunga Basarabeasca, Giurgiulești și Comrat. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a explicat ca acest fenomen a fost provocat de ciclonul sudic care se deplaseaza dinspre Marea Mediterana…

- Un roman de 20 de ani care a sosit in Marea Britanie in urma cu doua luni a murit in brațele celui mai bun prieten, dupa ce a fost urmarit și injunghiat de mai multe persoane intr-un centru comercial aglomerat din Londra. Din primele informații, se pare ca Beniamin Pieknyi, in varsta de 20…

- Salariile in Marea Britanie au inregistrat, in perioada noiembrie 2017 - ianuarie 2018, cel mai rapid ritm de crestere din 2015, sporind sansele ca Banca Angliei sa majoreze rata dobanzii in sedinta de politica monetara programata in luna mai. Castigurile totale, incluzand bonusurile, au urcat…

- Cofondatorul WhatsApp ii indeamna pe utilizatori sa iși ștearga conturile de Facebook. Indemnul vine la doar cateva zile dupa dezvaluirile legate de Cambridge Analytica. Cofondatorul WhatsApp, Brian Acton, intr-o postare pe Twitter, ii indeamna pe utilizatori sa renunțe la conturile de Facebook. Acton…

- WhatsApp a anuntat ca renunta la decizia de impartasi datele utilizatorilor sai din Europa cu compania-mama, Facebook, cel putin deocamdata. Din cauza legislatiei GDPR (General Data Protection Regulation), Facebook renunta temporar sa acceseze datele personale ale utilizatorilor WhatsApp din…

- BUCURESTI, 8 mart — Sputnik, Doina Crainic. Daca va simțiți frecvent anxios, puteți fi un „candidat ideal" pentru a fi mușcat de un câine, arata un studiu britanic. Cainii musca mai des oameni necunoscuti si pe cei instabili emotional, au constatat cercetatorii de la Universitatea…

- "Un nou val de scumpiri la alimente va lovi buzunarele romanilor pana la Paste", avertizeaza sindicatele din industria alimentara. Si Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale, a avut interventii in acelasi sens la finele anului trecut. Datele comunicate de Institutul National de Statistica…

- Mexicul a fost calificat drept regiune turistica, unde, dupa ce-și petrec vacanța, majoritatea cuplurilor se destrama, scrie ziarul Daily Mail. La aceasta concluzie au ajuns experții firmei turistice Sunshine din Marea Britanie. Specialiștii au intervievat peste 2000 de persoane și au stabilit locul…

- Organizatorii Maratonului International Brasov, ajuns in acest an la cea de-a patra editie, asteapta la start, pe 20 mai, aproximativ 3.000 de pasionati de sport de toate varstele, din Romania si din strainatate, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Competitia, care va avea startul…

- Toata Europa se confrunta cu un val de viscol si ninsoare in acesta saptamana! Aceste conditii au afectat chiar si zonele care nu au mai vazut zapada de ani de zile, precum Roma sau Barcelona. Potrivit Business Insider, in mod ironic, motivul frigului este incalzirea de la Polul…

- "Nu este posibil" sa fie luata in calcul o perioada de tranzitie fara data limita dupa separarea Marii Britanii de Uniunea Europeana (UE), programata pentru sfarsitul lui martie 2019, a estimat marti negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in cadrul unei conferinte de presa la Bruxelles,…

- Viziunea britanica asupra relatiei sale viitoare cu UE dupa Brexit este "bazata pe o pura iluzie", a afirmat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza AFP, preluata de Agerpres. "Mă bucur că guvernul britanic pare să se îndrepte către o poziţie…

- Oamenii obosesc tot mai mult mental, și tot mai puțin fizic, pentru ca mintea lor este din in ce mai mult solicitata. Astfel, mentalul fiind obosit, va ingreuna sau incetini și funcțiile fizice. Pana și mancarea se digera mai greu la un mental aglomerat. "Prin celulele sale puse cap la cap,…

- Cercetatorii de la Universitatea Oxford si Universitatea Newcastle au putut cataloga in detaliu toate cele 54 de inele Brancaster care au fost descoperite in Marea Britanie. Calitatea metalelor din care erau realizate si imprimeurile dovedesc ca...

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a afirmat - in gluma - ca ar fi fost bine pentru Marea Britanie ca el sa fi fost prim ministru, relateaza vineri Press Association (PA). La sosirea sa la reuniunea informala de la Bruxelles la care se va discuta in principal despre bugetul Uniunii…

- Prim-ministrul britanic, Theresa May, a declarat ca vrea ca toti cetatenii UE care locuiesc legal in Regatul Unit sa ramana si dupa Brexit in Marea Britanie si a promis ca va exista un sistem simplu prin care se pot inscrie pentru a ramane, scrie news.ro, care citeaza Reuters. „Au contribuit enorm la…

- Reprezentativa Coreei de Sud conduce in clasamentul feminin la curling, in timp ce Suedia isi mentine suprematia la masculin, in turneul olimpic de la PyeongChang, dupa partidele disputate miercuri. La fete, echipa tarii gazda a JO a invins cu 9-3 Danemarca si cu 11-2 Rusia, ocupanta locului secund,…

- Sentinta extrem de controversata, cu un impact emotional urias, în Marea Britanie, Înalta Curte a decis ca medicii au dreptul sa întrerupa, împotriva voinéi parintilor, tratamentul pe

- Dupa ce au muncit ani buni in Marea Britanie și s-au considerat sclavi pentru alții, șapte tineri din județul Olt s-au intors acasa pentru a inființa un C.A.P. modern, prin care sa poata sa iși vanda produsele in marile lanțuri de supermarketuri. Au toți in jur de 30 de ani și nu sunt straini de munca…

- Hotii au incercat sa dea inca o spargere cu masina, in Marea Britanie. De-aceasta data s-a intamplat ziua in amiaza mare, pe o strada comerciala aglomerata din orasul Leeds, scrie Digi24.ro.Infractorii au incercat sa intre cu masina prin vitrina unui magazin de ceasuri.

- Meteorologii sustin ca un nou val de temperaturi scazute este asteptat sa loveasca mai multe regiuni ale tarii. ANM a oferit informatii cu privire la un ciclon puternic ce vine dispre Marea Mediterana ce va fi responsabil de fenomene meteo extreme.

- Imigrantii europeni rezidenti in Marea Britanie, care vor dori sa se inregistreze pentru a putea ramane in aceasta tara dupa ce Brexitul va deveni realitate, vor putea sa faca acest lucru prin intermediul unei noi aplicatii informatice, care deocamdata este in faza probelor, scrie publicatia El Mundo.Brexitul…

- Durere cumplita pentru familia lui David Onica, tanarul de 22 de ani din Braila implicat intr-un accident rutier in urma cu cateva saptamani. David s-a stins din viața pe patul de spital, deși toata lumea spera ca el sa-și revina. Foarte mulți oameni s-au implicat pentru a-l ajuta pe David, care avea…

- "Președintele Klaus Iohannis a pierdut 10 procente in aceasta seara. A fost opusul conferinței de presa susținuta de doamna Kovesi seara trecuta. Jos palaria pentru jurnaliștii care au fost prezenți la Cotroceni. Directorul DCNews, Val Valcu mi-a dat astazi un exemplu pe care il preda la facultatea…

- ''Unii din viata politica britanica sunt impotriva adevarului, pretinzand ca eu sunt un federalist stupid, incapatanat, si ca sunt in favoarea unui superstat european'', a declarat Juncker intr-o conferinta de presa la Bruxelles. ''Sunt strict impotriva unui superstat european. Noi nu suntem…

- Ziua Sfantului Valentin prilejuieste un "baby boom" de mica amploare, dar observabil, relateaza miercuri Press Association. NHS England sustine ca exista o crestere cu 5% a numarului femeilor care raman insarcinate in perioada din jurul datei de 14 februarie. Datele din 2015…

- Cu aceasta „performanta“, Romania a ajuns la coada clasamentului in ceea ce priveste numarul de turbine montate. De exemplu, anul trecut in Germania s-au montat aproape 1.800 de turbine, iar in Marea Britanie 1.067 de „mori de vant.“ Capacitatea turbinelor montate anul trecut pe plan local este destul…

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se desfasoara intre 9 si 25 februarie, iar miercuri se vor acorda 6 medalii de aur, la snowboard (halfpipe masculin), schi alpin (slalom feminin), combinata nordica, patinaj viteza (1.000 m feminin), biatlon (individual feminin), sanie:…

- Alexandru Sovu a fost dat in cautare internationala de catre autoritatile din Marea Britanie, dupa ce romanul a fost acuzat ca a proiectat si distribuit aparate (skimmere, n.r.) care pot fi copia ilegal datele de pe cardurile bancare cand sunt introduse in bancomate. Autoritatile l-au condamnat in absenta…

- Emiratele Arabe Unite, un exemplu clasic de stat petrolier din Golful Persic, a cumparat in luna decembrie a anului trecut petrol din SUA, o tranzactie care ilustreaza modul in care industria petrolului de sist din SUA are impact asupra pietelor din intreaga lume. Potrivit datelor furnizate…

- Adecco a deschis perioada de inregistrare pentru programul ”CEO pentru o luna”, prin care candidatii pot intra in rolul liderilor din mediul de afaceri din 48 de tari, la editia din acest an castigatorul urmand sa lucreze alaturi de Alain Dehaze, CEO al Grupului Adecco. Dupa desemnarea castigatorilor…

- Mobilizare impresionanta pentru un preot roman care a murit in Italia. Preotul Radu Calin Marcel a fost rapus la doar 38 de ani de o boala grava, intr o localitate din Sicilia, acolo unde avea parohia. Comunitatea romanilor incearca acum sa stranga bani sa i aduca trupul in tara, potrivit Romania TV.Preotul…

- Autor: Petru ROMOȘAN Cei mai buni americani, clasa medie, clasa medie superioara (middle class, upper middle class), oameni cu studii la marile universitati americane si din lume ar vrea o America normala, nu una imperiala, dominatoare, agresiva si „protejand” mafiotic, contra taxe impuse, toata planeta…

- Asa-numitul "Doomsday Clock" sau "Ceasul Apocalipsei", care masoara apropierea umanitatii de distrugere in urma propriilor sale actiuni nocive, s-a apropiat in 2018 cu inca 30 de secunde de miezul noptii, momentul similar cu Armagedonul, in contextul ingrijorarilor tot mai mari legate de armele nucleare…

- Decalajul dintre cei foarte bogați și restul lumii s-a marit anul trecut deoarece o mare parte din averea mondiala este deținuta de un numar foarte mic de oameni, se arata intr-un studiu realizat de Oxfam, citat de BBC News. Aproximativ 82% din banii generați anul trecut au ajuns la 1% din populația…

- Cresterea globala este de asteptat sa ajunga la 3,6% in 2017 si la 3,7% in 2018, iar atentia investitorilor se va indrepta catre titei, aur si criptomonede, arata o analiza a administratorilor portalului Admiral Markets. „Participantii la piata nu cauta venituri sub forma de diferential…

- O femeie din Massachusetts care suferea de tusa convulsiva și-a rupt o coasta in timpul unei crize de tușit, scrie Live Science. Femeia de 66 de ani a mers la medic dupa ce a dezvoltat o tuse uscata care a durat doua saptamani. Pe langa tuse, aceasta se plangea și de o durere severa in partea dreapta.…

- 2017 a fost cel mai calduros an fara "El Nino", fenomenul meteorologic care determina o crestere a temperaturilor globale, din istoria inregistrarilor meteorologice moderne, au anuntat joi oamenii de stiinta din Marea Britanie, citati de Press Association. Datele furnizate de o serie de analize internationale…

- Marea Britanie si Italia isi vor suplimenta efectivele militare in regiunea Sahel din Africa, cu scopul de a combate terorismul si a opri fluxul de imigranti africani care traverseaza Marea Mediterana pentru a ajunge in Europa, informeaza site-ul postului France 24.

- Industria croata a turismului a inregistrat o crestere istorica in 2017, cand pentru prima data innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica au ajuns la 102 milioane, o crestere de 12% fata de 2016, a anuntat, luni, ministrul Turismului, Gari Cappelli, transmite Xinhua, citata de Agerpres.…

- Dupa nenumaratele embargouri și piedici puse vinificatorilor moldoveni de catre Federația Rusa, producatorii moldoveni s-au reorientat pe piețele din vest. Astfel de la o cota de piața de 70% acum 12 ani, Rusia în prezent nu mai este în preferințele vinificatorilor moldoveni. Este opinia…

- Presedintele american Donald Trump a respins patrunderea in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din "cocini de tari”, au declarat, joi, surse ale CNN.Una dintre surse a vorbit despre o intalnire cu parlamentarii, care a avut loc joi in Biroul Oval, unde Trump a intrebat: "De ce ne…

- O analiza detaliata a compozitiei chimice a micilor fragmente de sare gema (halit) de culoare albastra si purpurie recoltate din cei doi meteoriti, denumiti Monahans si Zag, a dezvaluit existenta unor compusi organici complecsi, precum hidrocarburi si aminoacizi, potrivit unui studiu ce a fost publicat…

- Denisa Tanase si-a schimbat look-ul, iar acum este blonda, la fel ca sora ei, Raluca. Artista s-a filmat in timp ce era cu vopseaua in cap la un salon de infrumusetare din Bucuresti, dar si dupa ce operatiunea s-a incheiat. Rezultatul ii place si chiar o prinde foarte bine. Surprins placut a fost si…

- Un avion Blue Air ce a plecat dimineata din Bacau spre Catania a aterizat de urgenta la Palermo dupa ce a pierdut brusc altitudine si, spun pasagerii, a fost la un pas sa se prabuseasca in Marea Mediterana. In aeronava se aflau aproximativ 100 de romani, potrivit Adevarul. Incidentul a avut…

- O echipa de cercetatori de la University of New South Wales, Australia, sustine ca dispune de tot ce ii trebuie pentru a construi un reactor de fuziune nucleara care va fi capabil sa produca mai multa energie decat cea consumata, ce va functiona diferit fata de celelalte reactoare de fuziune concepute…