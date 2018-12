Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Etana din Sicilia a erupt, luni, aruncand in atmosfera o coloana uriașa de cenușa. Autoritațile locale au decis sa inchida aeroportul din Catania, situat pe coasta estica a insulei. Odata cu erupția celui mai inalt vulcan activ din Europa s-au produs și o serie de 130 de cutremure, cel mai…

- Un roman stabilit in Toscana a fost amendat cu 500 de euro pentru ca a circulat cu o mașina inmatriculata in Romania, deși este rezident in Italia de cinci ani. Barbatul a fost sancționat in baza noii legislații care prevede ca toți rezidenții straini sunt obligați sa iși inmatriculeze mașinile in Italia.…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat aparitia virusului de pesta porcina africana in judetul Dambovita, la o exploatatie comerciala de tip A, in satul Fierbinti din comuna Selaru.

- Armata americana a inceput miercuri, 5 decembrie, pregatirile pentru trimiterea unei nave de razboi in Marea Neagra pe fondul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina dupa recentul incident de langa stramtoarea Kerci. Armata SUA a cerut Departamentului de Stat sa notifice Turcia despre eventualul sau plan…

- Ieri, 23 octombrie, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj si ai Postului de Politie Rojiste au localizat si depistat, prin Rojiste, un barbat de 32 de ani, din Amarastii de Jos. Pe numele persoanei in cauza, autoritatile judiciare ...