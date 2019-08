Vulcanul Asama a erupt Agenția de Meteorologie din Japonia a anunțat erupția vulcanului Asama din centrul Japoniei și a emis o avertizare pentru ca oamenii sa nu se apropie de munte, potrivit Reuters. Agenția nipona de Meteorologie a emis o alerta de nivel trei, pe o scala de 1 la 5, in urma erupției. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

