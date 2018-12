Stiri pe aceeasi tema

- Muntele Soputan, localizat in partea de nord a insulei Sulawesi a erupt de doua ori duminica dimineata, potrivit purtatorului de cuvant al agentiei pentru gestionarea dezastrelor naturale, Purwo Nugroho. El a spus ca locuitorii din zona au fost sfatuiti sa renunte la activitati in…

- 101 metri are sandvișul care a fost facut astazi in Piața Unirii din Timișoara. Sandvișul facut din 181 de paini, vineri, la pranz, in Piața Unirii, marcheaza 101 ani de la inființarea cantinei sociale a orașului, acolo unde oameni fara adapost și cei care sunt in nevoie gasesc o bucata de „pita” și…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza cetii dense care a redus vizibilitatea sub 150 de metri iar pe alocuri sub 50 de metri, traficul se desfasoara cu dificultate pe mai multe artere rutiere din judetele Calarasi, Ialomita, Ilfov, Galati, Olt, Vaslui…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, imediat dupa miezul noptii, un nou mesaj de vreme severa imediata, conform caruia in judetele Constanta si Tulcea este Cod Galben pana la ora 05.00. In acest timp se semnaleaza ceata care determina, local, scaderea vizibilitatii sub 200 metri si izolat…

- O scena desprinsa parca din filmele de comedie s-a petrecut astazi pe o strada din Galati. O soferita a refuzat sa dea masina inapoi pentru a face loc unei coloane de autovehicule care veneau din fata si care nu putea trece pentru ca o parte a carosabilului era ocupata de autoturisme parcate.

- Bradul de Craciun din centrul Piteștiului va avea 25 de metri. Cand vor fi aprinse luminițele. Și in acest startul sarbatorilor de iarna se va da, conform tradiției, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei – 1 Decembrie, prin ceremonia de aprindere a bradului de Craciun și a iluminatului ornamental de…

- La Timișoara, in centrul urbei, va fi desfașurat steagul Romaniei, lung de o suta de metri. Dupa ce va avea loc un marș „tricolor” pe strazile orașului, in Piața Victoriei va fi desfașurat un steag de o suta de metri. Cei prezenți la marș vor traversa Timișoara de la Sud la Nord pentru a marca Centenarul…

- Un steag tricolor de 300 de metri patrati a fost desfasurat duminica in centrul municipiului Cluj-Napoca de membrii organizatiei Tineretului National Liberal, aceasta fiind una dintre ultimele destinatii ale ''Caravanei Tricolorul", care a strabatut toata tara in drum catre destinatia finala,…