Stiri pe aceeasi tema

- La Bruxelles, la reuniunea din 22 și 23 martie, liderii Uniunii Europene vor adopta concluziile privind Balcanii de Vest in care sunt prezențați urmatorii pași privind politica de extindere a UE in urmatoarele luni, potrivit Rador.

- Mai multe publicatii online din Romania au mediatizat in ultimele zile o informatie potrivit careia un lup urias ar fi mancat patru caini de la o stana din localitatea brasoveana Teliu. Informatia s-a dovedit a fi falsa.

- Este mesajul unui premier al unei tari care a fot cea mai supusa URSS si rigorilor sale: „Grabiti-va sa ne ancorati definitiv la Occident, altfel Rusia, Turcia si China vor avea mana libera in Balcani, vor ocupa zilnic spatiul nostru. Noi, balcanicii, suntem garantia de stabilitate. Priviti la Bulgaria…

- Serbia este pregatita pentru un 'compromis' privind Kosovo, dar nu va accepta nicio umilire sau erodare a statului sarb, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic dupa o intalnire avuta miercuri, la Belgrad, cu Wess Mitchell, asistent pentru afaceri europene si euroasiatice al secretarului de…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a afirmat miercuri ca Statele Unite ale Americii (SUA) sustin formarea unei asa-numite ''armate a Kosovo'', bazata pe recunoasterea nelegitima a independentei Kosovo, si ca aceasta nu va aduce stabilitate nimanui in Balcanii de Vest, relateaza…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a afirmat miercuri ca Statele Unite ale Americii (SUA) sustin formarea unei asa-numite \'\'armate a Kosovo\'\', bazata pe recunoasterea nelegitima a independentei Kosovo, si ca aceasta nu va aduce stabilitate nimanui in Balcanii de Vest

- Serbia este pregatita pentru un 'compromis' privind Kosovo, dar nu va accepta nicio umilire sau erodare a statului sarb, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic dupa o intalnire avuta miercuri, la Belgrad, cu Wess Mitchell, asistent pentru afaceri europene si euroasiatice al secretarului…

- Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi si mai bune, a afirmat, ieri, presedintele Klaus Iohannis, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres. „Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi mai…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a avut joi o intrevedere cu seful statului sarb, Aleksandar Vucic, aflat intr-o vizita oficiala la Bucuresti, context in care s-a discutat despre situatia comunitatii romanesti din Serbia, in special de pe Valea Timocului, oficialul de la Belgrad dand…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, promisese, la intalnirea cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca va discuta cu ministrul Justiției din Serbia, despre situația lui Sebastian Ghița.Intre timp, Vucic a fost informat ca situația este in lucru la Belgrad și autoritațile fac toate demersurile.…

- „Nu am discutat (despre cazul lui Sebastian Ghița - n.r.) dar ulterior am aflat ca vreți sa intrebați așa ceva și l-am intrebat pe domnul președinte care mi-a spus ca nu știe, dar, cu siguranța, lucrurile sunt pe fagașul normal, instanțele delibereaza și se va da un verdict in aceasta chestiune. Mai…

- Vizita presedintelui sarb are loc ca urmare a contactelor bilaterale romano-sarbe intense din ultimii ani si confirma caracterul foarte bun al relatiilor dintre Bucuresti si Belgrad, invitația venind dupa vizita oficiala a lui Iohannis in Republica Serbia din iulie 2015. Vor fi discutate modalitatile…

- Consilierul onorific al liderului Serbiei, Victor Ponta, a comentat joi, intr-o intervenție telefonica la B1, vizita lui Aleksandar Vucic la București. Fostul premier a subliniat ca pentru Romania ar conta foarte mult ca Serbia sa adere la Uniunea Europeana.BOMBA - PSD a intrat pe tobogan.…

- Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi si mai bune, a afirmat, joi, presedintele Klaus Iohannis. "Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi mai bune (...) Suntem optimisti in aceasta privinta (...) Serbia este principalul nostru partener din Balcanii…

- Serbia intentioneaza sa construiasca un interconector de gaze cu Romania, care urmeaza sa devina un important exportator de gaze naturale, a declarat marti ministrul Energiei din Serbia, Aleksandar Antic, transmite Tanjug.

- Premierului Boiko Borisov i-a venit o noua ideea pentru realizarea proiectului Centralei Nucleare de la Belene. La forumul de investitii privitor la Balcanii de Vest, pe care Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) l-a organizat luni, la Londra, premierul bulgar a prezentat teza privind…

- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a afirmat ca Serbia ar putea adera la Uniunea Europeana pana in anul 2025, singura conditie fiind rezolvarea disputei cu Kosovo privind recunoasterea acestuia ca stat, relateaza site-ul EUObserver.com Jean-Claude Juncker a reiterat faptul…

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a afirmat vineri la Sofia ca Belgradul doreste solutionarea problemei Kosovo printr-un compromis, exprimandu-i multumiri presedintelui bulgar, Rumen Radev, pentru sustinerea Serbiei pe calea aderarii la Uniunea Europeana (UE), relateaza agentia Tanjug. Aderarea…

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a afirmat vineri la Sofia ca Belgradul doreste solutionarea problemei Kosovo printr-un compromis, exprimandu-i multumiri presedintelui bulgar, Rumen Radev, pentru sustinerea Serbiei pe calea aderarii la Uniunea Europeana (UE), relateaza agentia Tanjug. Aderarea la…

- Comisia Europeana a relansat procesul de extindere a Uniunii cu sase tari din Balcanii de Vest: Serbia, Kosovo, Albania, Muntenegru, Bosnia si Hertegovina si Macedonia, Serbia si Muntenegru. Dar pentru aceasta regiune se bat si alti actori precum Rusia si China.

- Intr-un interviu publicat luni, Lavrov a acuzat NATO ca provoaca un puternic conflict cu Rusia in Balcani si si-a exprimat speranta ca, in pofida aspiratiilor sale europene, Serbia nu va abandona relatia sa de prietenie cu Moscova.El a declarat, de asemenea, ca va aborda problema unui statut…

- Presedintia bulgara a Consiliului UE se afla in fata unei provocari istorice, intrucat Uniunea Europeana are sansa de a face un pas decisiv in directia integrarii regiunii Balcanilor, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, dupa o intrevedere la Sofia cu omologul sau bulgar Boiko Borisov, relateaza…

- Presedintia bulgara a Consiliului UE se afla in fata unei provocari istorice, intrucat Uniunea Europeana are sansa de a face un pas decisiv in directia integrarii regiunii Balcanilor, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, dupa o intrevedere la Sofia cu omologul sau bulgar Boiko Borisov, relateaza…

- "Kosovo si Albania vor avea o singura politica externa si nu doar ambasade si reprezentante diplomatice comune", a declarat in fata parlamentului kosovar Edi Rama, sosit la Pristina cu ocazia celei de-a zecea aniversari a independentei Kosovo. Cele doua tari au deja mai multe consulate comune.…

- Vucic, un fost nationalist care a devenit pro-european in ultimii ani, a subliniat ca o decizie in acest sens va fi luata in urma consultarii cetatenilor sarbi. "Cetatenii vor decide; nu cred ca aceasta initiativa (n.a. - recunoasterea Kosovo) poate obtine o majoritate. Trebuie sa vedem realitatea…

- Serbia nu va recunoaste independenta Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si numai un compromis poate opri ca statutul provinciei Kosovo sa se transforme intr-un 'conflict inghetat', a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza Reuters. Pe masura ce Serbia face pasi…

- Serbia nu va recunoaste independenta Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si numai un compromis poate opri ca statutul provinciei Kosovo sa se transforme intr-un 'conflict inghetat', a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza Reuters.

- Serbia nu va recunoaste independenta Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si numai un compromis poate opri ca statutul provinciei Kosovo sa se transforme intr-un 'conflict inghetat', a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza Reuters. Pe masura ce Serbia face…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi si vineri, la Sofia, la reuniunea informala (Gymnich) a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, context in care a reafirmat angajamentul Romaniei in continuarea politicii de extindere si sprijin pentru regiunea Balcanilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi si vineri, la Sofia, la reuniunea informala (Gymnich) a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, context in care a reafirmat angajamentul Romaniei in continuarea politicii de extindere si sprijin pentru regiunea Balcanilor…

- Noi potentiale state membre ale Uniunii Europene din Balcanii de Vest si situatia din Siria, precum si Coreea de Nord vor fi principalele subiecte ce vor fi discutate joi si vineri de ministrii de externe din UE la o reuniune la Sofia, relateaza dpa, conform agerpres.ro. Reuniunea ministeriala…

- Serbia doreste sa-si faca datoria si sa devina membra a Uniunii Europene pana in 2025, termenul prevazut in momentul de fata pentru aderarea sa la blocul comunitar, chiar daca aceasta data nu este batuta in cuie, a declarat miercuri presedintele sarb Aleksandar Vucic.

- Serbia doreste sa-si faca datoria si sa devina membra a Uniunii Europene pana in 2025, termenul prevazut in momentul de fata pentru aderarea sa la blocul comunitar, chiar daca aceasta data nu este batuta in cuie, a declarat miercuri presedintele sarb Aleksandar Vucic, transmite Tanjug. Intr-o conferinta…

- "Din nefericire, istoria apasa in continuare asupra relatiilor dintre Serbia si Croatia (...), impiedicand calificarea drept amicale a relatiilor dintre state", a declarat presedinta croata Kolinda Grabar Kitarovic, dupa ce l-a primit pe omologul sarb la Zagreb. "Serbia si Croatia vor avea nevoie…

- Serbia si Muntenegru s-ar putea alatura Uniunii Europene din 2025, potrivit Comisiei Europene, in conditiile in care integrarea rapida in Uniunea Europeana a sase tari din Balcanii de Vest este ...

- Comisia Europeana urmeaza sa identifice Serbia si Muntenegru drept statele din Balcanii de Vest care au mari sanse sa adere la Blocul comunitar pana in 2025, potrivit unor oficiali europeni citati de site-ul agentiei Novinite.

- Comisia Europeana urmeaza sa identifice Serbia si Muntenegru drept statele din Balcanii de Vest care au mari sanse sa adere la Blocul comunitar pana in 2025, potrivit unor oficiali europeni. Marti, Comisia Europeana va prezenta Strategia privind Balcanii de Vest, in conditiile in care integrarea rapida…

- Uniunea Europeana va mentine deschisa perspectiva integrarii a sase state din Balcanii de Vest pana in 2025 intr-o incercare de a da un nou suflu extinderii blocului comunitar, de a consolida controlul asupra migratiei si de a combate influenta rusa in aceasta perioada instabila. UE a inceput negocierile…

- Tratatul de la Dublin privind refugiatii nu functioneaza asa cum ne dorim. El nu doar separa, ci divizeaza literalmente Europa, a spus premierul bulgar, Boiko Borisov, la sfarsitul intalnirii pe care a avut-o cu premierul ceh, Andrej Babis, la Sofia. Invitatul ceh a criticat de asemenea Acordul de la…

- Focurile de arma care l-au ucis pe politicianul sarb din Kosovo Oliver Ivanovic au vizat direct Serbia, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, informeaza marti agentia Tanjug. "Sa ne uitam la motive (...). A fost un foc tras direct impotriva Serbiei - cu doar doua zile inainte am spus ca…

- Focurile de arma care l-au ucis pe politicianul sarb din Kosovo Oliver Ivanovic au vizat direct Serbia, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, informeaza marti agentia Tanjug. "Sa ne uitam la motive (...). A fost un foc tras direct impotriva Serbiei - cu doar doua zile inainte…

- Lenovo a anunțat numirea lui Ivan Bozev în funcția de Director Executiv și General Manager CSEE (Europa Centrala și de Sud-Est). Ivan Bozev, care deține o experiența vasta în domeniul tehnologic, își va extinde sfera de responsabilitați de la Europa de Sud-Est (SEE) la noul teritoriu,…

- "Noul pachet de legi se va aplica tuturor organizatiilor care se implica in astfel de activitati. Misiunea Guvernului este sa monitorizeze organizatiile care pot fi considerate riscuri pentru securitatea nationala. Una dintre variante este sa apelam la procuratura pentru a investiga organizatiile…

- ♦ O presedintie reusita a Consiliului Uniunii Europene este una care se desfasoara fara probleme si in conformitate cu planurile, evitand capcanele unor subiecte neplacute si aratand lumii fereastra frumos vopsita a unei cladiri subrede sau este una care aduce o schimbare tangibila? …

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe vine marți la București, aceasta fiind prima deplasare efectuata in Romania de un premier japonez. Acesta va fi primit de președintele Klaus Iohannis. Abe se afla intr-un turneu in mai multe țari, printre care Bulgaria, Serbia și țarile baltice Estonia, Letonia și Lituania.…

- Intr-o vizita la Sofia, cu ocazia preluarii de catre Bulgaria a presedintiei Uniunii Europene, Tusk a surprins asistenta, tinand un discurs in limba bulgara. El a aratat ca una din prioritatile noii presedintii este sa ofere Balcanilor occidentali - fostelor republici iugoslave si Albaniei - o perspectiva…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a comparat joi istoria Balcanilor cu serialul Urzeala Tronurilor (Game of Thrones), relateaza AFP. Intr-o vizita la Sofia, cu ocazia preluarii de catre Bulgaria a presedintiei Uniunii Europene, Tusk a surprins asistenta, tinand un discurs…

- Presa din Serbia anunța ca Victor Ponta a primit cetațenie sarba. Fostul premier al Romaniei confirma pentru STIRIPESURSE.RO informația, insa afirma ca este vorba despre o chestiune onorifica.„Sunt consilierul onorific al domnului Vucic (președintele Serbiei - n.r.) din 2016 și am primit o…

- Expert al Centrului pentru Analiza Politicilor Europene de la Washington, Janusz Bugajski, considera ca Moscova prin propaganda si provocari constante va continua sa provoace tensiuni intre Muntenegru si Serbia si intre statele din Balcanii de Vest. Bugajski a declarat pentru cotidianul "Pobjeda" de…

- Premierul Nipon Shinzo Abe urmeaza sa intreprinda, la mijlocul lunii ianuarie, vizite oficiale in sase state europene, printre care si Romania, informeaza agentia japoneza de stiri Kyodo. Abe urmeaza sa viziteze Romania, Bulgaria, Serbia si cele trei state baltice. In conditiile in care Bulgaria a preluat…