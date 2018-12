VTEX intra in parteneriat cu PayU pentru implementarea achizitiei online cu cardul, printr-un singur click, la retailerii din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Procesatorul de plați din Romania - Netopia Payments - va integra o criptomoneda in serviciile sale, odata cu noul parteneriat cu Elrond, un start-up IT cu know-how romanesc. Prin acest parteneriat, cele doua companii vor explora impreuna potențialul integrarii token-ului ERD. Astfel, din a doua jumatate…

- Numarul magazinelor online active din Romania s-a dublat de la 7.000 in 2017, la 14.000 in prezent, iar pentru 2019 estimeaza peste 15.000 de magazine online. Ce ar trebui sa invete magazinele romanesti de la marii jucatori ca Alibaba, Amazon sau Booking.

- Multe magazine online din Romania spera sa reuseasca sa ajunga pe pietele din afara tarii si vor sa faca investitii in tehnologie, arata un studiul Tendințe in eCommerce pentru 2019, al 2Checkout.

- Ziua celor mai mari reduceri din an se apropie si in Romania, iar agentia de pariuri online Unibet a lansat pasionatilor de astfel de divertisment o provocare inedita: pariuri legate de performantele de Black Friday ale celui mai mare magazin online romanesc, eMag. Retailerul a fost primul care a popularizat…

- VTEX, furnizor global de solutii ecommerce in cloud pentru companii mari si una dintre cele mai importante platforme ecommerce din lume, a deschis in septembrie biroul de Romania si a anuntat investitii de peste 2 milioane euro in urmatorii cinci ani.

- TBI Credit, parte a TBI Bank, a depasit 150 de magazine online pe piata din Romania care utilizeaza platforma sa de creditare 100% digitala, dezvoltata impreuna cu FintechOS, o companie specializata in accelerarea transformarii digitale a institutiilor...

- eMAG profita de faptul ca e vreme rea, incep ploile, toata lumea sta in casa si e tentata sa faca o cumparatura online. Cel mai mare retailer online din Romania vine cu reduceri bune de tot chiar din prima zi de octombrie.

- Internetul reprezinta un spațiu fascinant, in care comunicarea, informația și divertismentul sunt beneficii ușor de accesat, indiferent de varsta și de cultura utilizatorului. In lipsa unei informari corecte cu privire la riscurile la care puteți fi expuși printr-o utilizare neadecvata a Internetului…