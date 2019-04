In prezent, administrația Macron continua sa țina armata pe strada prin operațiunea Santinelle, pe perioada manifestațiilor, chiar daca forțele armate nu au dreptul de a se afla in mijlocul sau in proximitatea manifestanților și nu au voie sa intre in contact cu aceștia.

Principalele revendicari ale francezilor au ramas aceleași din 2018, centrate pe probleme sociale (scaderea TVA-ului sau chiar suprimarea TVA-ului asupra produselor esențiale, scaderea prețurilor la electricitate, gaz sau carburant etc).

Cea mai interesanta revendicare se refera, insa, la instaurarea Referendumului…