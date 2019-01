Stiri pe aceeasi tema

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a scazut in luna noiembrie, fata de luna anterioara, cu 4,1 puncte, pana la valoarea de 44,3 puncte, din cauza scaderii ambelor componente ale indicatorului, arata datele publicate vineri de…

- Numarul mediu de pensionari a fost de 5201 mii persoane, in scadere cu 6 mii persoane fata de trimestrul precedent; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4683 mii persoane, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  pensia medie lunara…

- Numarul locurilor de munca disponibile in Romania, in trimestrul trei din 2018, a fost de 63.700, cu cele mai mari rate in administratia publica, alte activitati de servicii, respectiv in sanatate si asistenta sociala, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. La nivel…

- Bucureștenii încaseaza cel mai mare salariu mediu din țara, de 2.723 lei pe luna, depașindu-l cu 36% pe cel care li se platește gorjenilor, care au în medie 2.006 lei, conform studiului efectuat de Paylab.ro, comparatorul salarial lansat de eJobs.Dupa București, în ierarhia…

- Din cei 219.327 de romani care au emigrat anul trecut, 108.261 erau tineri intre 15 și 34 de ani. Asta inseamna aproape jumatate din numarul total al emigranților, potrivit Institutului Național de Statistica. Viteza de depopulare a Romaniei de persoane tinere, apte de munca, este de 296 de cetațeni…

- Prețurile au urcat cu 0,47% in septembrie, compartiv cu august, cea mai mare influența avand-o alimentele, in cazul carora aprecierea a fost 0,83%, reiese din datele Institutului Național de Statistica (INS).