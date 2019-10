Vreţi normalitate? Amintiţi-vă de referendum Constitutia a ramas la fel de ambigua atunci cand vine vorba despre familie, care se intemeiaza "pe casatoria liber consimtita intre soti" (art. 48). Drept e ca, deocamdata, Codul civil defineste ceea ce inseamna "soti": "un barbat si o femeie" (art. 259). Inca nu s-a pus problema modificarii acestei legi, astfel incat ea sa permita casatoriile intre persoane de acelasi sex. Nici macar parteneriatele civile sau "u (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD a amintit de ideologia partidului, considerand ca e una neo-marxista și a facut aluzie la Roxana Wring, acuzata de CNSAS ca a colaborat cu Securitatea in perioada comunista. „Vreți sa reconstruiți Romania și daramarea Guvernului e condiția necesara pentru normalitate, un cuvant…

- Iata ce nu trebuie sa faci pentru a lasa mereu impresie buna. Sunt doar cateva sfaturi, nu acopera tot pentru a nu fi taxat ca persoana nepoliticoasa, needucata. Fii mereu respectuos Una dintre marile greșeli pe care le facem este faptul ca nu suntem politicoși. Drept urmare, nu uitați sa salutați și…

- Administrația Trump a prezentat transcriptul convorbirii pe care președintele american Donald Trump a avut-o in luna iulie cu omologul sau ucrainean Vladimir Zelenski. Din discuție rezulta clar ca informația transmisa in cursul zilei potrivit careia președintele american a incercat sa-l determine pe…

- Calin Popescu Tariceanu s-a aratat surprins, luni, de decizia PSD de a-l propune pe Teodor Melescanu, senator ALDE, pentru sefia Senatului. Daca initial a catalogat informatia drept "un zvon", ulterior, Tariceanu s-a aratat deranjat si a anuntat ca nu comenteaza decat dupa ce Melescanu ii va confirma…

- „Pentru ca nu cumva sa ne plictisim, urmeaza o confruntare politico-juridica interesanta, cel puțin daca situația e privita la rece, ca jurist. Miza este urmatoarea: care din cele doua blocuri politice - PSD-ul și opoziția vor fi obligate sa dovedeasca o majoritate in Parlament, respectiv…

- Ca urmare a tragediei de la Caracal, Partidul Social Democrat cauta acum sa inaspreasca pedepsele din Codul penal, insa expertii in Drept sustin ca o asemenea masura nu va avea efecte semnificative asupra fenomenului infractional.

- Premierul nu are dreptul, potrivit Constitutiei, sa declanseze un referendum pe probleme de interes national. Doar seful statului are aceasta prerogativa. Insa Viorica Dancila, in calitate de presedinte al PSD, poate convoca o sesiune extraordinara, iar Parlamentul sa inaspreasca pedepsele prin lege.…

- Curtea Constitutionala a stabilit clar, in unanimitate, ca intrebarile lui Iohannis de la Referendum au fost formulate tembel si pe doua teme NEconstitutionale ! Romania lucrului prost facut ! Iohannis, Premierul Viorica Dancila, USR – Barna si Ciolos, PNL – Ludovic Orban, PMP – Basescu si Tomac, Ponta,…