Vreti finantare? 10 lucruri care trebuie sa se regaseasca in pitch-ul vostru

- Daca unele persoane adora sa doarma, sa manance sau sa se plimbe, unele iubesc sa...cheltuie cat mai mult! Așa se face ca noi am aflat care sunt cele mai cheltuitoare zodii ale horoscopului.

- Una dintre cele mai inalte cladiri din Iasi va fi amenajata printr-o finantare europeana de peste 5,5 milioane de euro. Banii au fost accesati de Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa“.

- Vreti sa aflati cele mai interesante secrete despre noul film muzical de la Disney Channel, Vinerea Ciudata? Stam de vorba cu actritele Cozi Zuehlsdorff si Heidi Blickenstaff pentru mai multe detalii! Ce se intampla atunci cand se produce un schimb de corpuri intre o adolescenta si mama ei? Aflati urmarind…

- „Sunt onorat sa anunt ca proiectul de recompartimentare si modernizare a cladirii «Asclepios» a fost admis la finantare, obtinand 88 de puncte la evaluare, dintr-un total de 100 puncte. Valoarea totala a proiectului este de 26.185.298 lei din care 25.819.447,55 sunt cheltuieli eligibile. Sper ca dupa…

- Cuantumul acestui sprijin este in valoare de 70.000 euro pe proiect, in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism si 50.000 de euro pe proiect se pot obtine in cazul altor activitati derulate la tara.Obiectivele acestui sprijin, spun autoritatile,…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a afirmat, in emisiunea Jocuri de Putere, ca demersul de infiintare al unui partid este unul foarte serios, daca se doreste in continuarea inchiderea Realitatii TV.Cozmin Gusa a precizat ca Realitatea TV incearca sa activeze "civismul", acel fenomen care apara…

