- Valul de aer polar care a adus saptamana aceasta temperaturi deosebit de scazute in regiunea Midwest a Statelor Unite va persista joi, dar va incepe sa se deplaseze spre este si va pierde semnificativ din intensitate, potrivit Reuters. Cel putin 12 decese au fost puse pe seama frigului…

- Cel putin opt persoane au murit in urma unui vortex polar care a scazut temperaturile pana la -35 de grade celsius in Statele Unite, au informat autoritatile, relateaza site-ul Mirror.co.uk, citat de Mediafax. Decesele care au legatura cu vortexul polar ...

- Cel putin sapte persoane au murit in mai multe regiuni din partea central-vestica a Statelor Unite, in urma conditiilor meteorologice extreme, fenomen cunoscut in SUA drept vortex polar, relateaza BBC.

- Cel putin cinci persoane au murit in urma unei furtuni de zapada care a afectat centrul Statelor Unite si care a provocat de asemenea blocarea a mai multor drumuri, au informat autoritatile, relateaza site-ul publicatiei New York Times, citeaza mediafax.ro.

- Cel putin trei persoane au decedat in Serbia din cauza unui val de ger polar care a afectat mai mult tari din regiunea balcanica, perturband transporturile si fortand autoritatile sa inchida scolile din unele zone, informeaza agentia de stiri The Associated Press, citeaza

