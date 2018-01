Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se afla intr-un proces de incalzire accentuata in toata tara, iar marti temperaturile pot urca in sud pana la 16 grade. Duminica, vremea va continua sa se incalzeasca. Cerul va fi variabil, cu innorari in vestul, centrul si nordul tarii, unde pe arii restranse, indeosebi in cursul noptii, vor…

- Vremea se mai incalzeste in urmatoarele zile si se anunta zile cu soare si nori. Temperaturile maxime urca pana la valori de 6-7 grade, in judetul Alba, in acest weekend. Pe timp de noapte vor fi in continuare valori negative. La munte, minimele vor cobori pana la -7 grade Celsius. Va prezentam conditii…

- ANM a emis prognoza pentru urmatoarele trei luni de zile. Se pare ca vremea va fi din ce in ce mai buna, dar vom avea parte și de precipitații abundente. Vremea in FEBRUARIE 2018 Luna februarie este a treia și ultima luna de iarna in care temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal. Daca media…

- Cum va fi VREMEA de Paște 2018. Prognoza meteo pentru urmatoarele 3 luni, publicata de ANM. Potrivit ANM, lunile februarie si martie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi mai ridicate in regiunile sudice si estice si apropiate de normal in restul teritoriului, in timp ce in luna aprilie, temperaturile…

- Vremea 25 ianuarie. Vremea va fi rece pentru aceasta data, in regiunile sudice, estice și parțial cele centrale, local, geroasa in primele ore ale intervalului și noaptea. In restul teritoriului, valorile termice se vor situa in jurul normelor climatologice specifice perioadei.

- PROGNOZA METEO 23 ianuarie, ORA 20 - 24 ianuarie, ORA 08 IN TARA Vremea va fi rece pentru aceasta data, chiar geroasa spre sfarșitul nopții in cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, iar izolat și in restul teritoriului. Temperaturile minime se vor situa intre -16 și -6 grade, mai scazute…

- Prognoza meteo pentru intervalul 19-21 ianuarie indica temperaturi apropiate de media peripoadei, ninsori la munte și condiții de polei in anumite zone ale țarii. ANM a dat publicitații prognoza meteo pentru intervalul 19-21 ianuarie. In vestul, nordul si centrul tarii, vineri, innorarile…

- Vremea va continua sa fie oscilanta pe durata urmatoarelor doua saptamâni, cu perioade în care vor predomina precipitatiile mixte si ninsorile, însa vor fi si zile cu temperaturi de pâna la 9 grade Celsius, în

- Vremea se va mentine rece in majoritatea zonelor, geroasa dimineata si noaptea in nord, nord-est si centru si local in dealurile sudice. LUNI Innorarile vor fi mai persistente in regiunile din sudul si sud-vestul tarii unde local si temporar vor fi ninsori slabe. In restul teritoriului cerul va fi variabil…

- Vremea va fi geroasa dimineata si noaptea, local, in nordul, nord-estul si centrul tarii, precum si in Subcarpatii Getici. In regiunile sudice si sud-estice vor fi innorari si local va ninge slab.

- PROGNOZA METEO La noapte: IN TARA Vremea va fi rece in majoritatea zonelor, geroasa in nord, centru si nord-est si local in dealurile sudice. Innorarile vor fi mai persistente in sudul extrem si in sud-vest si partial in estul tarii, iar in rest, cerul va fi variabil la senin. Vor fi…

- Indicele de racire reprezinta o masura a temperaturii resimtite si depinde de temperatura aerului si de viteza vantului. Formula matematica a acestui indice a fost conceputa pornind de la analiza modului in care, in situatii de temperaturi scazute si vant intens, stratul termic protector existent…

- PROGNOZA METEO. LA NOAPTE, 13 – 14.01. Cerul va fi variabil in nord-vestul și centrul țarii și mai mult noros in rest. Pe arii restranse va ninge slab, iar in Banat și Crișana, la inceputul intervalului, precipitațiile vor fi și sub forma de lapovița sau ploaie. Vantul va avea intensificari temporare…

- In Moldova, Muntenia și Oltenia temperaturile vor fi mai apropiate de mediile climatologice ale perioadei; maximele se vor incadra intre 0 grade in nordul Moldovei și 11... 12 grade in Dealurile Crișanei.

- In primele zile se va resimti o scadere usoara a valorilor diurne fata de intervalul anterior, iar in perioada 11 ndash; 14 ianuarie aceasta se va accentua, astfel incat maximele vor ajunge la medii in jur de 0 grade.Din 14 pana in 17 ianuarie valorile termice vor reveni la medii de 8 grade si vor incheia…

- Vremea a inceput sa fie fitoasa! Cand vrem soare nu ne da, cand vrem zapada, nu avem! Astazi avem parte de o zi de ianuarie minunata, de parca am fi in luna martisorului, nu in mijlocul iernii. In loc sa ne dam cu sania, ne plimba prin parc sub razele soarelui! Maxima zilei este de 14 grade, iar minima…

- Vremea se va mentine calda si marti in majoritatea zonelor tarii, cu temperaturi maxime de 11-12 grade, dar cu probabilitate mare de precipitatii. La munte vremea se raceste, iar temperaturile medii vor ajunge sa fie negative si in timpul zilei, iar de miercuri vor scadea usor in toata tara, insa spre…

- Agenția Naționala de Meteorologie a dat publicitații prognoza meteo pentru perioada 1-14 ianuarie, pe regiuni geografice. PROGNOZA METEO MUNTENIA Temperaturile medii diurne se vor încadra de la 11 grade în prima zi pâna la 6...8 grade în intervalul 2 - 6 ianuarie. În…

- Vremea va fi calda in majoritatea regiunilor, in urmatoarele zile, iar la munte vremea se va raci, fiind asteptate valori negative in timpul zilei si ninsoare pana pe 5 ianuarie, reiese din prognoza pe doua saptamani publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), potrivit Agerpres. In…

- Documente atasate: Prognoza meteo pana pe 14 ianuarie PROGNOZA METEO MUNTENIA Temperaturile medii diurne se vor incadra de la 11 grade in prima zi pana la 6...8 grade in intervalul 2 - 6 ianuarie. In zilele de 7 și 8 ianuarie, vremea se va incalzi, astfel incat mediile diurne se vor apropia de 10…

- Oscilatiile termice ne dau batai de cap. Vremea continua sa fie calda in urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa spre sfarsitul anului vine frigul.

- MIERCURI, IN TARA: Regimul termic, apropiat de cel din intervalul precedent, se va mentine foarte ridicat, pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 si 15 grade, iar minimele vor avea valori de la -5 grade in estul Transilvaniei, pana la 9...10…

- Vremea va fi calda și in urmatoarele zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa, spre sfarsitul anului, regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, in timp ce precipitatiile, indeosebi sub forma de lapovita si ninsoare, se vor semnala in ultimele zile din…

- Vremea va fi mult mai calda decat ar fi normal pentru aceasta perioada, in zilele de 25 si 26 decembrie, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 15 grade Celsius, in partea de sud a tarii, a declarat, vineri, pentru AGERPRES , Alina Serban, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale…

- Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, in special dimineata si noaptea, in cea mai mare parte a tarii, informeaza ANM. JOI Vor fi innorari in vest, centru si nord, unde mai ales spre seara si noaptea va ninge, in timp ce in restul teritoriului cerul va fi variabil, iar precipitatiile se vor semnala…

- Marți, 19 decembrie Vremea va fi ușor mai rece, marți, pentru aceasta perioada. Vor fi precipitații slabe, predominant sub forma de ninsoare in sudul țarii. [citeste si] Miercuri, 20 decembrie Cerul va fi temporar noros și vor fi ninsori slabe, pe arii restranse la munte…

- Vremea va deveni mai rece decat in mod obisnuit in a doua decada a lunii decembrie in cea mai mare parte a tarii. Vor fi innorari mai persistente in zonele joase de relief din Oltenia, Muntenia si Transilvania, dar si in nordul Moldovei, iar in restul teritoriului cerul va fi temporar noros.

- Temperaturile au scazut semnificativ, astfel ca in zonele cu vant puternic acestea au depasit cu mult pragul de inghet. PROGNOZA METEO MARTI Vremea va fi, in general, inchisa in cursul zilei, cand, vor mai fi precipitații slabe, dar pe arii restranse, predominant sub forma de ninsoare,…

- PROGNOZA METEO. Vremea continua sa se raceasca in majoritatea zonelor. Luni, cerul va fi variabil in regiunile nord-vestice si mai mult noros in restul teritoriului, iar in sud si sud-vest precipitatiile vor fi pe arii relativ extinse. Si la Ploiesti a inceput sa ninga duminica seara. PROGNOZA METEO…

- Vremea va fi anormal de calda la inceputul acestui weekend in mai multe regiuni din țara. De duminica insa, vremea se va raci, iar ninsorile vor aparea. Pe de alta parte, 15 judete din jumatatea de vest a tarii sunt sub atentionare cod galben de vant si ploi, pana sambata, la ora...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pe doua saptamani, valabila pentru intervalul 11 – 24 decembrie. Conform meteorologilor, vremea va fi calda in urmatoarea saptamana, urmand ca apoi, pana in Ajunul Craciunului, temperaturile sa se apropie de normalul climatologic al…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza meteo pentru perioada 11-24 decembrie 2017, in toate regiunile țarii. In urmatoarea saptamana, meteorologii anunța o vreme mai calda decat in mod obișnuit, urmand ca de saptamana viitoare, temperaturile sa scada treptat. In Transilvania,…

- Dupa zapada și frigul care au lovit România week-end-ul trecut, începutul acestei saptamâni vine cu vești bune și temperaturi în creștere. ASTAZI Vântul va prezenta intensificari la munte, mai susținute pe creste, unde vitezele vor depași 80...90 km/h…

- Ninge in Bucuresti. Duminica au cazut primii fulgi de zapada in mai multe zone ale Capitalei. Desi temperaturile anuntate nu prevesteau acest lucru, totusi, din cauza vantului, vremea resimtita a fost mult mai rece decat cea din terometre. Astfel, la cele 3 grade afisate de termometre duminica dimineata,…

- Una calda, una rece de la meteorologi! Ziua Naționala a Romaniei, sarbatorita pe data de 1 decembrie, aduce vreme calda și temperaturi de pana la 11 grade Celsius. Insa, in timpul programului de la parada militara din București sunt a șanse sa apara și cațiva stropi de ploaie, a declarat meteorologul…

- "Legat de 1 decembrie, dupa ce vom traversa perioada ploilor, vremea va cunoaste o ameliorare, dar in cursul noptii de 30 -1 decembrie exista posibilitatea aparitiei ploilor. Temeratura de 1 decembrie va fi de 11 grade in Bucuresti si va fi probabil ca in cursul festivitatii cei care vor fi acolo…

- Vremea se va mentine calda in sudul si sud-estul tarii, vineri, dar in restul teritoriului se va raci usor fata de ziua precedenta, informeaza ANM. In zonele de deal si de munte cerul va fi variabil. In restul teritoriului, dar mai ales in regiunile extracarpatice, va fi nebulozitate joasa, cu precadere…

- Vineri, vremea va fi predominant inchisa, iar valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. Vremea va fi predominant inchisa, iar valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale.

- Am avut parte din nou de vreme frumoasa pe Litoral in acest weekend. Astazi, constantenii s-au lasat mangaiati de razele soarelui pe plaja sau au facut o plimbare mai lunga pe faleza Cazinoului. Au fost si curajosi care nu au tinut cont de data din calendar si s-au aventurat in mare. Pentru acest domn…

- Astazi, vom avea vreme posomorâta și temperaturi maxime de 10 grade ziua. Noaptea se vor înregistra 5 grade minim. Cerul va fi înnorat în totalitate. Vremea, în urmatoarele zile, se racește simțitor. Mâine noaptea se va înregistra -1, iar ziua +7. Vedeți…

- Vremea se schimba de marti, cand temperatura va inregistra o scadere fata de intervalul anterior, mai accentuat nord-estul tarii. Maximele se vor incadra intre 5…6 grade in nordul Moldovei si 17…18 grade in Lunca Dunarii, iar minimele vor fi cuprinse intre 0 si 10 grade. Temporar vor fi ploi slabe sau…

- Vremea va fi mult mai calda decat in mod normal, au anuntat meteorologii. Temperaturile maxime se vor incadra intre 13 grade in estul Transilvaniei si 21 de grade in Lunca Dunarii, iar cele minime se vor situa intre 4 si 11 grade, mai scazute in depresiuni, spre 1 grad.

- ANM a dat publiciutații PROGNOZA METEO pentru 13 și 14 noiembrie, aceasta indicand ca vremea va fi mult mai calda decat media acestei perioade. PROGNOZA METEO pentru LUNI, 13 noiembrie – In regiunile vestice si nord-vestice cerul va fi noros, temporar va ploua, iar cantitatile de apa vor putea depasi,…

- VREMEA. Prognoza METEO in București. Temperatura in termometre crește brusc și coboara fulgerator de pe o zi pe alta in București. Astazi avem o maxima de 16 grade Celsius in București. VREMEA. Prognoza METEO in București. Luni, vor fi 20 de grade Celsius, cu o minima de 6 grade Celsius,…

- ANM: PROGNOZA METEO, VREMEA IN BANAT Pe intreg intervalul de prognoza, variațiile termice vor fi spre scadere, ușoara și treptata. Majoritatea valorilor ce urmeaza sa se inregistreze se vor situa peste cele climatologic specifice perioadei. In medie, temperaturile maxime vor fi de la 16 grade…

- Temperaturi de toamna in urmatoarele zile, dar si ploi in majoritatea regiunilor. Vremea va fi inchisa, iar in zonele joase de relief se va semnala ceata. Mercurul va urca in termometre pana la 17 grade in sud-estul tarii.

