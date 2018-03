Stiri pe aceeasi tema

- Duminca vremea se va menține rece in cea mai mare parte a țarii, iar in jumatatea de sud-est va fi chiar deosebit de rece pentru aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 1 grad in Oltenia si 10 grade in nordul Crisanei si in Maramures. Minimele termice, mai ridicate decat in nopțile precedente…

- Meteorologii anunta ca vremea se va ameliora in privința ninsorilor și rafalelor de vant. In weekend, vremea se va menține mult mai rece decat ar fi normal. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 și 11 grade. De miercuri pana vineri procesul de incalzire a vremii va continua. Temporar se vor semnala…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca, in acest weekend, dupa expirarea codurilor de ninsori, vremea se va mentine deosebit de rece, cu temperaturi chiar si cu 12 grade mai mici decat ar fi normal, urmand ca, de luni, vremea sa se incalzeasca treptat. "Sambata si duminica,…

- Drumuri blocate, restricții rutiere, temperaturi cu minusuri, ninsoare visolita. Cu alta cuvinte, iarna in luna lui martie. Cam acesta a fost peisajul. Ce se va intampla insa cu vremea și ce temperaturi ne așteapta in acest week-end? Ei bine, duminica, meteorologii par sa vina și cu ceva vești bune.…

- Vineri, la Alba Iulia, s-a deschis a X-a ediție a ”Targului Gradinarului” – eveniment devenit deja tradiție pentru fiecare inceput de primavara, organizat de Consiliul Judetean Alba. Vremea capricioasa și ninsoarea abundenta a facut ca doar o parte dintre expozanți sa fie prezenți in prima zi a evenimentului. …

- Vremea se mentine rece in acest weekend si la inceputul saptamanii viitoare in toata tara, iar meteorologii avertizeaza ca temperaturile negative pe timpul noptii vor cobori pana la -12 grade Celsius in estul Transilvaniei si in Moldova. Vantul va avea intensificari de 45-55 de kilometri pe ora si vor…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus joi, in cadrul comandamentului intrunit in contextul codului portocaliu de ninsori, ca solicita o atentie sporita din partea autoritatilor in zonele aflate sub incidenta avertizarilor meteo, informand ca au fost directionate forte si utilaje suplimentare.

- Meteorologii estimeaza, pentru intervalul 19 martie – 1 aprilie, un regim termic in care temperaturile medii vor trece relativ rapid de la valori cu minus la cele cu plus, in timp ce precipitatiile, preponderent sub forma de ploaie, vor reveni la nivelul intregii tari dupa data de 26 martie, reiese…

- Meteorologii de la ANM anunța ca la Cluj vor fi temperaturi mult mai scazute decât media normala pentru aceasta perioada, în zilele urmatoare.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 6 grade Celsius și -3 grade Celsius, iar cerul va fi predominant noros.Vreme…

- Vremea se schimba radical și meteorologii au emis deja mai multe atenționari meteo. Aparent, iarna da semne ca ar vrea sa se intoarca in țara noastra. Temperaturile scad și mai bine de 22 de județe se afla deja sub atenționate de Cod galben.

- Finalul de saptamana aduce vesti rele despre vreme. Dupa ce in ultimele zeci de ore a fost frumoasa, ca de primavara, in mai multe zone din tara, inclusiv in Bucuresti, vremea pare sa lase din nou loc iernii pe care o credeam depasita, uitandu-ne la data din calendar. Realitatea nu pare sa tina cont…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, 14 martie, ca vremea in tara, precum si in București, va fi calda in urmatoarele zile, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius, insa, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare. “Se preconizeaza…

- Prognoza meteo pentru urmatoarele trei zile. Vremea se va incalzi brusc, in toata țara, iar temperaturile vor atinge chiar și 20 de grade in acest weekend, in partea de sud a Romaniei. Incalzirea vremii este determinata de intrarea pe teritoriul țarii a unei mase de aer cald dinspre Marea Mediterana,…

- Sfarsitul lunii februarie a venit la malul marii cu vreme de iarna veritabila. A nins cateva zile in continuu, drumurile au fost inchise din cauza zapezii si a viscolului iar temperaturile au coborat mult sub 0 grade Celsius. Zilele acestea vremea s a mai imbunat, astfel ca am ajuns in scurt timp la…

- Vești bune de la meteorologi! Vremea se va incalzi in urmatoarele zile. Astazi cerul va fi noros si temporar se vor semnala precipitatii in cea mai mare parte a tarii. Vor fi mai ales ninsori la munte, mixte in dealurile Olteniei si ale Munteniei si predominant ploi in celelalte regiuni. In…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat a retras Codul Galben de frig si a anuntat pentru urmatoarele zile o incalzire a vremii, izolat cu ninsori, transmite MOLDPRES. Desi inca nu se poate de afirmat despre timp primavaratic, totusi, temperaturile vor creste cu aproximativ zece grade. Astfel, in weekend,…

- Este ger de crapa pietrele in mai multe zone din tara din cauza viscolului puternic. Temperaturile resimtite sunt de ger sibierian, coborand miercuri... The post In Banat s-au resimtit -42 de grade Celsius! Ce se intampla cu vremea in zilele urmatoare appeared first on Renasterea banateana .

- Valul de frig va persista in zilele urmatoare, pe 1 si 2 martie urmand sa se inregistreze valori de minus 22 de grade, inclusiv la Bucuresti unde vor fi minus 17 - minus 18 grade, iar miercuri...

- Avertisment ANM: Temperaturile raman scazute si in urmatoarea perioada Meteorologii anunta ca, vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, sub limita de ger, pana pe 8 martie, in special noaptea si dimineata si probabilitatea aparitiei precipitatiilor va fi ridicata, cu mici intermitente la nivel local.…

- Vremea se raceste din cauza unui anticiclon venit din Balcani. Potrivit sefului Centrului Prognoze Meteorologice al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ghenadie Rosca, anticiclonul va aduce aer rece polar si va influenta intreg teritoriul Europei, transmite IPN.

- VREMEA SAMBATA IN BUCUREȘTI ”Maine, vom avea maxima de 8 – 9 grade și minima de -1 – 0 grade, cer variabil ziua și se va innora treptat din orele serii, vantul va fi in general slab. Precipitațiile vor lipsi. VREMEA DUMINICA IN BUCUREȘTI Duminica, vremea va fi inchisa, normala din punct de vedere termic,…

- Media temperaturilor maxime si minime va fi fluctuanta in urmatoarele doua saptamani (12 – 25 februarie) la nivelul intregii tari, in timp ce probabilitatea pentru aparitia precipitatiilor pe arii relativ extinse va fi mai mare pe 13 – 15 februarie si, ulterior, dupa 17 februarie, releva prognoza Administratiei…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca, in zilele urmatoare, temperaturile scad pana la 5-6 grade, dar vor ramane peste cele normale pentru aceasta perioada, vremea mentinandu-se calda. Medicii ne sfatuiesc sa ne protejam in cazul unor schimbari bruste de temperatura. "Ramanem pe un fond…

- Vremea schimba foaia incepand de duminica! Meteorologii revin cu prognoza actualizata, in Bucuresti si in tara. Cand revin ninsorile. Cum va fi vremea Joi, 1 februarie 2018 Vremea se va incalzi usor cu ploi slabe in vestul si nord-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 3 si 14…

- Cerul va fi variabil, cu unele înnorari în regiunile nord-vestice, unde izolat, spre sfârsitul intervalului, vor fi precipitatii slabe sub forma de ploaie în zonele joase de relief si ninsoare la munte. Vântul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari în…

- Luni, vremea va fi cu mult mai calda decât ar fi în mod normal la aceasta data, în special, în regiunile vestice, sud-vestice și de sud. Temperaturile maxime vor avea valori de la 2...

- Vremea se mai incalzeste in urmatoarele zile si se anunta zile cu soare si nori. Temperaturile maxime urca pana la valori de 6-7 grade, in judetul Alba, in acest weekend. Pe timp de noapte vor fi in continuare valori negative. La munte, minimele vor cobori pana la -7 grade Celsius. Va prezentam conditii…

- Valorile termice vor marca o crestere usoara in cea mai mare parte a tarii, dar se vor situa in continuare sub pragul de ger dimineata si noaptea, insa pe arii mai restranse, doar in sud, centru si est.

- Temperaturile scazute pot fi destul de neplacute pentru frigurosi sau pentru cei care trebuie sa petreaca mult timp afara. Pentru a-ti pune rapid sangele in miscare si a scapa de senzatia ca urmeaza sa te transformi intr-un om de zapada exista cateva remedii simple, care te vor incalzi rapid.

- Ninge la aceasta ora in Bucuresti, iar vremea va inrautati treptat in aproape toata tara pana la inceputul saptamanii viitoare. In mai multe regiuni sunt asteptate fenomene de iarna, posibil la fel de intense precum cele din urma cu cateva zile.

- Temperaturile vor mai creste in orele urmatoare, insa ploile vor fi destul de insistente prin anumite regiuni.In orele urmatoare atmosfera va ramane inchisa in zonele de dincolo de munti. Acolo, va ploua, dar dupa lasarea intunericului vor aparea ninsorile si conditiile de polei. La altitudini mari,…

- Vremea se indreapta de la jumatatea saptamanii, insa, deocamdata, temperaturile deosebit de scazute ne dau batai de cap. Meteorologii spun ca abia de joi incep sa creasca temperaturile si se va simti o ameliorare termica.

- PROGNOZA METEO. Vremea se va mentine geroasa in toata tara, marti, dar de miercuri se va incalzi, iar pana in 21 ianuarie temperaturile maxime pot atinge si 9 grade, peste normalul acestei perioade, arata prognoza pentru perioada 15 - 28 ianuarie, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Peisaj de iarna in mare parte din țara. Ninge in est, sud și sud est, iar temperaturile au scazut considerabil. In centrul țarii vorbim chiar de ger de crapa pietrele. Termometrele aratau, luni dimineața, minus 20 de grade Celsius in centrul țarii.

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea se va raci considerabil în acest sfârșit de saptamâna la Cluj.Astfel, vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 7 grade Celsius și 1 grad Celsius. De asemenea cerul va fi predominant noros.Sâmbata, vremea…

- Vremea de primavara ia sfârșit. Începând din acest weekend, temperaturile vor scadea simțitor. Sâmbata, temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 6 grade Celsius.

- Temperaturile acestui inceput de an sunt peste media normala, spun meteorologi, acestia precizand ca in urmatoarea saptamana vor aparea precipitatii in majoritatea zonelor tarii. Potrivit meteorologilor, pentru miercuri, valorile termice se vor situa peste cele normale din aceasta perioada, iar cerul…

- Vremea va fi calda in majoritatea regiunilor, in urmatoarele zile, iar la munte vremea se va raci, fiind asteptate valori negative in timpul zilei si ninsoare pana pe 5 ianuarie, reiese din prognoza pe doua saptamani publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). In Banat, vremea va fi…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat cea mai recenta prognoza meteo pentru urmatoarele 14 zile. Vremea va fi calda in majoritatea regiunilor, in urmatoarele zile, iar la munte vremea se va raci, fiind asteptate valori negative in timpul zilei si ninsoare pana pe 5 ianuarie. Vremea va fi…

- Agenția Naționala de Meteorologie a dat publicitații prognoza meteo pentru perioada 1-14 ianuarie, pe regiuni geografice. PROGNOZA METEO MUNTENIA Temperaturile medii diurne se vor încadra de la 11 grade în prima zi pâna la 6...8 grade în intervalul 2 - 6 ianuarie. În…

- Vremea se va mentine calda si marti in majoritatea zonelor tarii, cu temperaturi maxime de 11-12 grade, dar cu probabilitate mare de precipitatii. La munte vremea se raceste, iar temperaturile medii vor ajunge sa fie negative si in timpul zilei, iar de miercuri vor scadea usor in toata tara, insa spre…

- Vremea se va mentine relativ calda in aceste zile. Joi, cel mai cald va fi in Dobrogea, unde maximele vor ajunge la 16 grade Celsius. Termometrele vor arata 14 grade in Crisana, Oltenia si Muntenia, iar 13 grade in Banat. In Moldova si Transilvania, temperaturile maxime pot ajunge pana la 12 grade Celsius.…

- Craciunul a trecut și acum toata lumea se concentreaza mai mult asupra programului de Revelion. Unii vor petrece acasa, in timp ce alții vor prefera concertele din aer liber sau petrecerile de la munte. Afla și tu cum va fi vremea!

- Joi, vremea va continua sa fie mult mai calda decat in mod obișnuit la sfarșit de decembrie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 7 si 14 grade, iar cele minime, intre 0 si 10 grade.