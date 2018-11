Vremea se va răci accentuat în toată țara, începând de vineri dimineața. Regiunile unde va ninge Meteorologii au emis o informare potrivit careia, incepand de vineri dimineata si pana duminica la pranz, vremea va fi rece in toata tara. Vremea ar urma sa fie deosebit de rece in est si sud-est, unde vor fi si intensificari ale vantului. In zonele estice, sudice si centrale vor fi precipitatii slabe, sub forma de lapovita sau ninsoare. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, informarea va fi in vigoare de vineri, de la ora 5:00, pana duminica, la ora 12:00. In intervalul mentionat vremea va deveni rece in toata tara, chiar deosebit de rece in estul si sud-estul teritoriului, unde… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

