Vremea se schimbă RADICAL. Temperaturile vor ajunge la -20 de grade „E o schimbare semnificativa, vorbim de o racire accentuata in toata țara, astazi (vineri n.r.), vor fi precipitații in toate regiunile și in toate formele, deja le regasim in nord-est, centru, in Transilvania sub forma de ploaie, iar in Moldova se transforma treptat. Sistemul frontal va avansa precipitații in sud-est, cu transformate la noapte in lapovița și ninsoare. Maine (sambata n.r) vor fi precipitații cu totul izolat. Vantul se va intensifica. In toate regiunile va sufla cu rafale de 55 de kilometri de ora, insa in zonele vizate de cod galben - Banat, Transilvania, Moldova - vor avea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

