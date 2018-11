Vremea se schimbă radical. Temperaturile cresc și cu 10 grade în weekend Conditiile de ploaie vor fi reduse pana sambata noaptea. Apoi, ploile vor deveni insistente in vestul, centrul si in nordul tarii. Conditiile de ceata si de polei vor aparea dimineata in depresiuni, in zonele inalte, in dealurile sudice si in Moldova. Duminica, maximele vor avea valori de la 3 grade in Moldova, pana la 15 grade in sudul Banatului. Aflati amanunte de pe digi24.ro. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

