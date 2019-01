Vremea se schimbă radical. Ninsori și ger în următoarele zile Meteorologii ne avertizeaza sa ne pregatim pentru gerul Bobotezei, pentru ca de astazi, temperaturile incep sa scada, mai ales in jumatatea nordica a tarii, iar peste noapte in nord-vest si in centrul țarii se instaleaza gerul. Potrivit meteorologilor, la noapte, gerul va cuprinde zona Transilvaniei. Norii vor fi numerosi si vor aduce alte ninsori slabe, iar la munte vantul va avea intensificari, mai ales in zonele de creasta. „Ne asteptam sa ninga in special in partea de vest, centru si nord a tarii, acolo unde si valorile de temperaturi vor scadea. Vorbim in urmatoarea dimineata de valori sub… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

