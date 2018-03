Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata joi de Guvern, mecanismul de plata a contributiilor urmand a se schimba fundamental, a anuntat ministrul Finantelor Publice Eugen Teodorovici. Declarații Teodorovici: Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni, la ora 10.00, o avertizare de ploi moderate cantitativ si manifestari de instabilitate atmosferica. Intervalul de valabilitate este luni, 12 martie, ora 16 – miercuri, 14 martie, ora 08.00. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat, temporar,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat, joi, avertizarile Cod galben si Cod portocaliu de ger si a emis, totodata, o informare de precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului, valabila pana duminica dimineata. Potrivit meteorologilor, in…

- Situația deszapezirii in Capitala a diferit de la un sector la altul, in funcție de cat de profunda a fost implicarea fiecarui primar in implementarea masurilor. Din acest punct de vedere un top al deszapezirii pe sectoare ar trebui sa țina cont de implicarea directa a unui primar, de timpul petrecut…

- Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anuntat, luni, in cadrul Comandamentului de iarna instituit la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) ca ar putea prelungi pana pe 2 martie avertizarile emise deja pentru cele șapte județe din sudul țarii, lovite de…

- CFR Calatori anunta ca, din cauza vremii nefavorabile, au fost anulate mai multe trenuri. In plus, au fost inregistrate intarzieri de zeci de minute in Gara de Nord din Capitala. “Cateva trenuri anulate – cel de Constanta si Craiova, dar traficul de pasageri este preluat de alte trenuri. Acum la Bucuresti…

- Peste 1.000 de persoane demonstreaza, la aceasta ora, in Piața Victoriei din Capitala, fața de propunerea ministrului justiției pentru ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, sa fie revocata din funcție. Protestul din Piața Victoriei, la care participa peste 1.000 de persoane, are ca principal motiv cererea…

- Un barbat ar fi comis o dubla crima in Capitala, omorand-si iubita de 24 de ani, dar si pe un vecin, in scara blocului. In cauza a fost deschis un dosar penal pentru omor calificat, care a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. Surse judiciare au precizat ca, sambata seara, un tanar…

- Școlile și liceele din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. …

- Școlile din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. Vom reveni…

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie.Citeste…

- Timișoreni, pregatiți hainele groase și cizmele imblanite. Meteorologii anunța ca, la sfarșit de iarna, vor fi inregistrate temperaturi foarte mici in intreaga țara, inclusiv in Banat. De asemenea, va incepe sa ninga incepand de astazi. Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, o avertizare…

- Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineata. „Intr-adevar putem spune ca de data asta masele de aer s-au așezat specific iernii,…

- "De la sfarsitul acestei saptamani, o masa de aer rece de origine polara va patrunde in tara noastra, determinand scaderea semnificativa a valorilor termice, atat a celor maxime, cat si a celor minime, astfel ca vremea va deveni deosebit de rece. Pe parcursul noptilor, daca la inceput in partea de nord…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend inregistrandu-se valori intre -13 si - 18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala de -3 grade.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat, azi, ca de la sfârșitul saptamânii va patrunde în țara o masa de aer rece de origine polara, în weekend înregistrându-se valori între -13 și - 18 grade Celsius în nordul Moldovei și în estul…

- Un numar de 20 de judete intra marti seara sub Cod galben de ninsori abundente si viscol iar in restul regiunilor se vor semnala precipitatii si intensificari ale vantului pana joi dupa-amiaza, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). O informare meteo, valabila pentru intervalul 13…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca temperaturile vor scadea usor in acest weekend, de la 9-10 grade Celsius la 1-4 grade C. Duminica vor incepe ninsorile. In Muntenia si in vestul Dobrogei se va depune un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri,…

- Serviciile de car sharing ar reduce traficul din Capitala și din marile orașe ale Romaniei cu 25%, arata un studiu realizat de agenția de marketing Perceptum. Condiția este includerea acestui tip de servicii, de catre autoritațile locale, in strategii integrate de mobilitate urbana, pe modelul metropolelor…

- Barbatul care a provocat, sambata dupa-amiaza, in centrul Capitalei, accidentul in care au fost distruse patru mașini, a fost dus, duminica, la audieri, dupa ce a fost externat din spital. Acesta a declarat ca avea viteza mare si ca a consumat droguri inainte de a urca la volan. “Aveam viteza (…) Nu…

- Un incendiu a cuprins doua case și anexele acestora, de pe strada Merisani, din cartierul Ferentari din București. Dupa interventia pompierilor, focul a fost localizat, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Bucuresti-Ilfov. Potrivit acestora, pompierii au actionat…

- Administratia Nationalaa de Meteorologie (ANM), a emis sambata noi atentionari cod portocaliu si cod galben de vant si ninsori pentru zona de munte din 22 de judete din tara, in timp ce pentru alte sase este in vigoare o avertizare cod galben de vant si ploi. Zona de munte din judetele Prahova, Arges,…

- Meteorologii au emis, sambata, avertizari cod galben de vant si ninsori pentru zona de munte din saisprezece judete. De asemenea, pana la ora 20.00, majoritatea regiunilor tarii sunt sub incidenta unei informari a meteorologilor care au prognozat vant si ploi ce vor cumula 20 de litri pe metru patrat,…

- Parchetul General a sesizat, joi, Inspecția Judiciara (IJ) in dosarul privind rețeaua de proxenestim cu victime minore, care a funcționat pana in anul 2005 și ar fi fost protejata de autoritați din Capitala și din Ilfov, despre care a relatat site-ul tolo.ro. Reprezentanții Parchetului General au precizat,…

- Trei accidente grave, soldate cu trei morți și noua raniți, s-au produs, sambata dupa-amiaza – doua dintre acestea, pe drumurile naționale din vestul țarii și altul in Capitala. Astfel, trei persoane au murit, sambata, pe Drumul National 7, la iesirea din Orastie spre Romos, in judetul Hunedoara, in…

- O femeie a fost retinuta, vineri seara, intr-un complex comercial din Capitala, dupa ce a lovit politistii chemati de o angajata a unui magazin care a anunțat ca aceasta si-ar fi agresat copilul. Vineri, in jurul orei 20.00, prin apel la 112, o angajata a unei societati dintr-un complex comercial din…

- O femeie a fost injunghiata, vineri la pranz, in apropierea unei gradinițe din sectorul 2 al Capitalei. Victima a fost transportata la Spitalul Floreasca, starea ei fiind foarte grava. “A fost in stop cardiac acolo, pentru ca a avut o plaga injunghiata si este destul de grav. Pronosticul este foarte…

- Protestatarii au inceput sa paraseasca Piața Constituției, puțin dupa ora 21.00, imediat dupa momentul culminant reprezentat de aprinderea luminilor de la telefoanele mobile. Politistii au restrans restrictiile de trafic in zona Unirii-Palatul Parlamentului, transmite Mediafax. Aproximativ 30.000 de…

- Primii protestatari au ajuns la Palatul Parlamentului, sambata, in jurul orei 20.00. Coloana de oameni se intinde pana la Universitate, fiind vorba despre aproape 30.000 de persoane care protesteaza. Unii dintre participanții la manifestație au organizat o hora in Piața Constituției. Participantii sunt…

- Aproximativ 20.000 de oameni au pornit, sambata seara, in marș, din Piata Univeristatii, din Capitala, spre Palatul Parlamentului. Circulația rutiera a fost restricționata in zona centrala a orașului, dupa ce protestatarii au rupt cordonul jandarmilor și au patruns pe carosabil, blocand Bulevardul Magheru. …

- Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in București in weekendul 20-21 ianuarie 2018. Potrivit informarii, la sfarșitul saptamanii, in Capitala, va ploua, iar precipitațiile vor fi, in cursul serii, și sub forma de ninsoare. Meteorologii anunța ca in intervalul 20 ianuarie, ora 15 – 21 ianuarie, ora…

- Nu mai puțin de 86 de cazuri noi de rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana, majoritatea in judetele Vaslui si Prahova, dar si in Capitala. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana…

- In Capitala va ninge abundent incepand de duminica. Meteorologii avertizeaza ca stratul de zapada va atinge 10 -15 centimetri. „Sambata, aceste precipitații (care au afectat Romania in ultimele doua zile – n.r.) se muta, treptat, pe partea de sud-est, parțial mai raman și in centru. Peste zi vor fi…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, doua alerte, Cod Portocaliu, respectiv Cod Galben, pentru 28 de judete unde vor cadea ninsori abundente si se va forma viscol. Potrivit unui avertisment postat pe site-ul ANM, pana maine, 18 ianuarie, ora 22, Transilvania, Moldova, Dobrogea si…

- Procurorul DNA Eugen Stoina era la un pas de coma alcoolica in momentul producerii accidentului de joi, de la ora 15.00, in Capitala. Surse judiciare au precizat pentru Sursa Zilei ca Stoina avea 3.05 la mie alcool in sange. Acest rezultat este stabilit la a doua proba de sange analizata de medici. …

- Pompierii bucureșteni au intervenit, joi, pentru a scoate un cadavrul unui barbat din Lacul Titan, din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU București-Ilfov, ajunși la fața locului, se putea observa un corp la aproximativ 20 m de mal. Scafandrii au intrat…

- Romania a fost condamnata la CEDO in cazul unui barbat batut de doi polițiști intr-o secție din Capitala, pentru ca nu ar fi vrut sa se legitimeze. Judecatorii pentru drepturile omului au stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat…

- UPDATE Barbatul prins luni de polițiștii bucureșteni a recunoscut ca i-a agresat pe cei doi de noua, respectiv cinci ani, in liftul unui bloc din Drumul Taberei, din Capitala. Un suspect ale carui semnalmente corespund celor surprinse de camerele de supraveghere in cazul de pedofilie din Drumul Taberei…

- Procurorii au extins cercetarile in cazul pedofilului din Drumul Taberei, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii intr-un perimetru…

- Curtea Constituționala din Republica Moldova a decis din nou suspendarea temporara președintelui Igor Dodon din funcție, pentru ca Guvernul sa poata numi in funcție noii miniștri, propuși de Partidul Democrat. Igor Dodon este liderul socialiștilor pro-Moscova, iar Partidul Democrat duce o politica pro-UE,…

- Temperaturile acestui inceput de an sunt peste media normala, iar in Capitala sunt, in medie, cu 10 grade mai mari decat ar fi fost normal pentru data din calendar, spun meteorologii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana in data de 14 ianuarie, prognoza meteo, pe regiuni, este urmatoarea:…

- Coompania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroporturile Henri Coanda si Aurel Vlaicu din Capitala, a realizat in acest an venituri totale de 1,08 miliarde lei, in urcare cu 8,3% fata de anul trecut, pe fondul cresterii traficului aerian de pasageri si eficientizarii activitatii…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic si ceata valabil pentru 10 judete, pana la ora 11.00. Astfel, in judetele Vrancea, Galati, Bacau, Neamt si Vaslui, se va semnala ceata care determina scaderea vizibilitatii,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori si viscol la munte, respectiv precipitatii mixte si polei in restul regiunilor, valabila din aceasta noapte pana in seara Ajunului de Craciun. Potrivit meteorologilor, in intervalul 23 decembrie, ora 2.00 – 24…

- Grav accident de circulație in Capitala. Mai multe mașini de intervenție ale ISU sunt la aceasta ora la fața locului. Accidentul rutier s-a petrecut la intersecția Șoseaua Cotroceni cu strada Gheorghe Marinescu intre doua autoturisme. Nu se cunoaște numarul victimelor la aceasta ora. Mai multe autospeciale…

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara sunt asteptati sa protesteze miercuri, in Piata Victoriei, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane, potrivit COTAR. “Confederatia Operatorilor…

- Capitala va avea de transport in regim taxi doar efectuat de transportatorii autorizati care au servicii de dispecerat autorizate de municipalitate, astfel serviciile de tip Uber sau Taxify avand de suferit și urmand a fi excluse de pe piața. Proiectul prevede si reguli pentru soferi, precum interzicerea…