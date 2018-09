Stiri pe aceeasi tema

- Toamna isi va intra cu adevarat in drepturi in Maramures, in urmatoarele zile. Daca in aceasta perioada temperaturile au urcat pana aproape de 30 de grade Celsius, saptamana viitoare se va raci considerabil. Astfel, luni, 24 septembrie, maxima va fi de 15 grade, iar minima de 4, in timp ce miercuri…

- Dupa ce sambata fost declarata cea mai calduroasa zi din saptamana, cu temperaturi de 30 grade Celsius, de duminica vremea se va mai raci, insa nu suficient cat sa ne apropiem de normalul perioadei. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) anunta ca ploile se vor muta in sudul tarii.

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat estimarile meteorologice pentru intervalul 10 septembrie - 8 octombrie. Vremea se va schimba radical odata cu instalarea toamnei, ploile facandu-si simtita prezenta.Citește și: VIDEO - Viorica Dancila o COMITE din nou: GAFA incredibila a premierului…

- De astazi vremea se va schimba radical spun specialistii in meteorologie. Valorile termice vor fi in general apropiate de mediile multianuale, iar dupa amiaza si seara vor fi innorari temporar accentuate si pe arii restranse averse, posibil insotite de descarcari electrice, indeosebi in Muntenia, Dobrogea…

- Prognoza meteo de ultima ora. Vremea se schimba RADICAL. ANM a publicat estimarile meteorologice pentru intervalul 10 septembrie – 8 octombrie. Vremea se va schimba radical odata cu instalarea toamnei, ploile facandu-si simtita prezenta. ESTIMARI METEOROLOGICE PENTRU INTERVALUL 10 SEPTEMBRIE – 8 OCTOMBRIE…

- Meteorologii au emis o informare conform careia incepand de vineri dupa-amiaza si pana duminica seara in mai multe zone ale tarii vor fi vijelii, cu ploi torentiale, descarcari electrice si, izolat, grindina. Fenomenele vor fi mai frecvente in vestul si nord-vestul tarii.

- Încalzirea globala devine o problema din ce în ce mai stringenta pentru omenire, iar marturie stau evenimentele climatice recente, de la alternarile extreme între cald si frig pâna la valurile de caldura care au cuprins planeta

- Meteorologii anunta ca saptamana viitoare incepe cu o vreme frumoasa si cu temperaturi care se vor incadra intre 28 si 34 de grade. Insa, de miercuri, vremea se schimba usor si apar ploile cu descarcari electrice in regiunile de Nord, Centru si Vest ale tarii.