- Documente atasate: Prognoza meteo pana pe 14 ianuarie PROGNOZA METEO MUNTENIA Temperaturile medii diurne se vor incadra de la 11 grade in prima zi pana la 6...8 grade in intervalul 2 - 6 ianuarie. In zilele de 7 și 8 ianuarie, vremea se va incalzi, astfel incat mediile diurne se vor apropia de 10…

- MIERCURI, IN TARA: Regimul termic, apropiat de cel din intervalul precedent, se va mentine foarte ridicat, pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 si 15 grade, iar minimele vor avea valori de la -5 grade in estul Transilvaniei, pana la 9...10…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea in fiecare regiune a țarii, in intervalul 26 decembrie 2017 – 7 ianuarie 2018: BANAT Pana pe 28 decembrie va fi o vreme deosebit de calda pentru ultima decada a lunii decembrie, cu valori…

- Vremea va fi mult mai calda decat ar fi normal pentru aceasta perioada, in zilele de 25 si 26 decembrie, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 15 grade Celsius, in partea de sud a tarii, a declarat, vineri, pentru AGERPRES , Alina Serban, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale…

- Iarna adevarata loveste Romania de sarbatori. De Craciun si de Revelion vom avea parte de ninsori abundente in toate regiunile, mai putin in Bucuresti, insa fara temperaturi extrem de scazute.

- PROGNOZA METEO IN TARA. Cerul va fi mai mult acoperit in nordul, centrul si partial in vestul tarii si va avea innorari trecatoare in rest. Va ninge slab in Maramures, local in Transilvania, jumatatea nordica a Moldovei si in zonele montane, pe arii restranse in Banat si doar cu totul izolat in celelalte…

- Marți, 19 decembrie Vremea va fi ușor mai rece, marți, pentru aceasta perioada. Vor fi precipitații slabe, predominant sub forma de ninsoare in sudul țarii. [citeste si] Miercuri, 20 decembrie Cerul va fi temporar noros și vor fi ninsori slabe, pe arii restranse la munte…

- Temperaturile au scazut semnificativ, astfel ca in zonele cu vant puternic acestea au depasit cu mult pragul de inghet. PROGNOZA METEO MARTI Vremea va fi, in general, inchisa in cursul zilei, cand, vor mai fi precipitații slabe, dar pe arii restranse, predominant sub forma de ninsoare,…

- Cum va fi vremea de Craciun 2017. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a oferit cele mai noi informații legate de prognoza meteo din perioada sarbatorilor. In general, se vor inregistra temperaturi scazute și ninsori. Nu mai e mult pana la sarbatorile de iarna,…

- „Va ninge moderat cantitativ. Pana maine, la ora 18.00, este o atenționare de ninsoare. Temeratura va fi una mai coborata decat inregistreaza stațiile meteoroloice. Regimul de temperaturi scade, ne apropiem de ceea ce ar fi normal. Cel mult minime de -9, pana la 0 grade. Daca la acest moment ar fi…

- Astazi, valorile termice se vor situa in jurul celor specifice acestei perioade. Temperaturile maxime se vor incadra intre -2 …-1 grad in depresiuni si in nordul Moldovei și 5 grade la Drobeta Turnu Severin. Cerul va fi mai mult noros și se vor semnala precipitații predominant sub forma de ninsoare…

- Au fost cateva zile cu temperaturi de primavara, insa vremea se racește simțitor incepand din acest weekend. Temperaturile maxime incep de la zero grade și nu vor mai depași 10 grade, iar luni vom avea parte de precipitații sub forma de ninsoare in mai multe zone din țara. Administratia Nationala de…

- Sambata, in Bucuresti, pe parcursul funeraliilor Regelui Mihai, vremea va fi stabila, spun meteorologii, maximele fiind de 14-15 grade. La ora inmormantarii, la Curtea de Arges sunt sanse de ploaie, spun meteorologii.

- Desi valorile termice vor fi in scadere, vremea se va mentine calda pentru aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 2 si 12 grade, iar cele minime intre -4 si 6 grade. Cerul va fi temporar noros.

- Vineri, maxima zilei este egala cu maxima de astazi, de 11 grade Celsius. Minima va fi de 3 grade Celsius. Cerul va fi parțial innorat. Vantul va sufla slab. Sambata, continua vremea frumoasa. Vom avea o maxima de 14 grade Celsius in Capitala. Cerul va fi parțial innorat, dar vor fi slabe…

- Ninge in Bucuresti. Duminica au cazut primii fulgi de zapada in mai multe zone ale Capitalei. Desi temperaturile anuntate nu prevesteau acest lucru, totusi, din cauza vantului, vremea resimtita a fost mult mai rece decat cea din terometre. Astfel, la cele 3 grade afisate de termometre duminica dimineata,…

- La inceputul saptamanii viitoare se anunța o vreme rece, ninsori și ploi in majoritatea zonelor din județul Alba. Temperaturile cresc ușor spre sfarșitul saptamanii, cand vom avea maxime de 9 – 10 grade Celsius. La munte, temperaturile minime vor atinge -9 grade Celsius, luni și marți, la Oașa. Va prezentam…

- Astîzi, de la ora 18:00, pâna mâine seara, la ora 23:00, este valabila o informare de ploi însemnate cantitativ în sud-est, predominant ninsori și strat de zapada în vest, nord, centru și la munte, intensificari ale vântului. „În…

- In acest moment iarna s-a așternut la munte și in cateva zone din Transilvania ,dar o sa ninga și pe dealurile Moldovei. Totuși, potrivit meteorologului Romica Jurca, prezenta la Romania TV, fenomenul nu va ține mult. De poimanine locul ninsorilor va fi luat de ploi iar vantul se va inteți. Vremea…

- Meteorologii au facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea si implicit la Constanta, la inceputul primei saptamani vremea se va raci, astfel ca media maximelor se va situa in jurul valorii de 8 grade, iar a minimelor va fi de 2...3 grade.Apoi, temperatura…

- Regimul termic se va incadra, in general, in mediile normale ale perioadei la nivelul intregii tari, insa ploile, lapovitele si ninsorile vor fi din ce in ce mai prezente incepand cu data 26 noiembrie, se aratra in prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila pana pe 3 decembrie.

- Meteorologii au facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea, temperaturile diurne la inceputul primei saptamani de prognoza vor fi, in medie, de 7...8 grade, apoi vor creste, iar in intervalul 23 26 noiembrie, media acestora va fi de 9...11 grade. A doua…

- Vremea in Romania s-a stricat si au inceput ploile in mai multe judete. Nici ninsorile nu lipsesc, care se vor face din ce in ce mai prezente, conform Realitatea. Sambata, vremea in tara va fi in general inchisa. In partea de sud a tarii va ploua, mai ales in Muntenia si in Dobrogea, cantitatile de…

- Vești nu tocmai bune de la meteorologi! Mai exact, aceștia anunta ca vremea se va menține in general inchisa. In jumatatea de sud a țarii va ploua pe arii extinse, iar mai ales in a doua parte a intervalului probabilitatea pentru cantitați de apa insemnate va fi in creștere. De luni, vremea se va raci…

- Vremea va fi inchisa și ploioasa la nivelul intregii țari, in acest sfarșit de saptamana, insa temperaturile se vor incadra in normele perioadei, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). "In acest week-end vremea…

- Vremea incepe sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada la sfarsitul acestei saptamani. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, de duminica, prin nordul tarii, va patrunde ciclonul polar Olaf, care va transforma precipitatiile in ninsoare si care ar putea interactiona cu…

- Prognoza meteo pentru București, in 15 noiembrie. Meteorologii anunța ca miercuri, 15 noiembrie, vremea din Capitala va fi inchisa, iar regimul termic apropiat de cel normal pentru jumatatea lunii noiembrie. Vantul va sufla moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 8-10 grade Celsius.…

- Vremea schimba foaia. Meteorologii anunta ca, azi si maine, peste tara noastra va patrunde o masa de aer rece. Mihai Timu, meteorolog la Agentia Nationala de Meteorologie, a declarat la Antena 3 ca vremea se va schimba in perioada urmatoare si ne putem astepta la primii fulgi de nea, in Bucuresti.…

- Meteorologii au facut publica astazi prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea, si implicit la Constanta, media temperaturilor maxime va scadea semnificativ, de la 18 grade in 13 noiembrie, pana la 8 grade in jurul datei de 18 noiembrie.In intervalul imediat urmator,…

- ANM a dat publiciutații PROGNOZA METEO pentru 13 și 14 noiembrie, aceasta indicand ca vremea va fi mult mai calda decat media acestei perioade. PROGNOZA METEO pentru LUNI, 13 noiembrie – In regiunile vestice si nord-vestice cerul va fi noros, temporar va ploua, iar cantitatile de apa vor putea depasi,…

- Meteorologii anunta ca saptamana viitoare debuteaza cu valori termice cele normale pentru a doua decada a lunii noiembrie, insa vremea va schimba foaia in a doua parte a saptamanii. In interiorul arcului carpatic vor fi innorari și ploi, pe arii mai extinse in nordul Transilvaniei și in Maramureș, unde…

- VREMEA. Prognoza METEO in București. Temperatura in termometre crește brusc și coboara fulgerator de pe o zi pe alta in București. Astazi avem o maxima de 16 grade Celsius in București. VREMEA. Prognoza METEO in București. Luni, vor fi 20 de grade Celsius, cu o minima de 6 grade Celsius,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ceața și intensificari ale vantului, valabile in noua județe din Moldova, Transilvania, Banat și Dobrogea, pe durata urmatoarelor ore. Asadar, nu prea sunt vesti bune, de aceea va sfatuim sa…

- SAMBATA IN TARA Vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari, noaptea, in sudul Banatului si pe litoral. Temperatura aerului se va mentine la valori in general apropiate de cele normale pentru inceputul lunii noiembrie, cu maxime cuprinse intre 8 si 16 grade…

- Meteorologii au facut publica astazi prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea si implicit la Constanta, procesul de racire a vremii va continua la inceputul primei saptamani si astfel, in zilele de 31 octombrie si 1 noiembrie, se vor inregistra valori termice sub mediile…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va avea innorari in nordul și centrul țarii și va ploua slab in Maramureș și pe arii mai restranse in Transilvania, nordul Crișanei și al Moldovei. In restul teritoriului cerul va fi variabil, dar mai ales spre dimineața in sud și sud-est se va forma ceața sau nebulozitate…

- Meteorologii au anuntat cum va evolua vremea in perioada 23 octombrie-5 noiembrie. Conform estimarilor, in primele zile ale intervalului de prognoza vremea va fi mai rece decat in mod normal la aceasta data, astfel incat media regionala a temperaturilor diurne va fi de aproximativ 13 grade. Totodata,…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va fi mai mult noros in sud-vestul și sudul țarii, unde va mai ploua, iar local cantitatile de precipitatii vor depasi 10...15 l/mp si izolat 20 l/mp. In restul teritoriului, innorarile vor fi temporare iar ploile pe arii restranse. La altitudini mai mari de 1500 m…

- MARTI IN TARA Vremea va fi in general inchisa, cu ploi - in cursul zilei, in cea mai mare parte a tarii, iar noaptea in sud-vest si sud si pe arii din ce in ce mai restranse, in restul teritoriului. In prima parte a intervalului, in sudul Banatului, Oltenia, jumatatea de sud-vest…

- Duminica In nord, centru si nord-est, valorile termice, in marea lor majoritate in scadere accentuata, vor deveni apropiate de mediile climatologice din ultima decada a lunii octombrie, in timp ce in restul tarii vremea se va mentine calda, cu toate ca temperaturile vor fi mai mici decat in…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla in general slab. Temperaturile minime vor fi mai ridicate decat mediile climatologice ale perioadei și se vor situa intre 6 și 16 grade, exceptand estul Transilvaniei, unde vor fi apropiate de normal, spre valori de 0...2 grade.…

- Meteorologii anunta ca vremea frumoasa va continua in urmatoarele zile, chiar daca diminetile vor fi dominate de ceata. Temperaturile diurne vor urca si pana la 27 de grade. PROGNOZA METEO LA NOAPTE: Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE: Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona inalta de munte. Temperaturile minime se vor situa intre 5 si 15 grade, mai scazute doar in estul Transilvaniei, spre 0 grade. Pe arii restranse in regiunile nord-vestice si centrale…

- PROGNOZA METEO pentru 16 și 17 octombrie indica valori peste media normala a perioadei. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona inalta de munte, informeaza ANM. PROGNOZA METEO pentru 16 octombrie IN TARA Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre…

- Vineri IN TARA Vremea se va mentine calda in sudul si sud-estul tarii, dar in restul teritoriului se va raci usor fata de ziua precedenta. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in Maramures, Transilvania, Moldova, Dobrogea si in nordul Munteniei, unde izolat se vor semnala…

- Urmeaza o încalzire ușoara a vremii, iar pâna vineri termometrele vor indica și 24 de grade în sudul țarii, urmând ca la finalul acestei saptamâni sa apara precipitațiile, a declarat meteorologul de serviciu Robert Manta pentru agenția Mediafax. „Urmeaza…

- Weekend-ul va fi ploios in totalitate, dar de luni aria precipitatiilor se va restrange. Marti, vremea va fi frumoasa in cea mai mare parte din tara, cu maxime pana la 18 grade in Bucuresti si 20 de grade in Oltenia.Duminica, in regiunile sud-estice innorarile vor fi persistente, va ploua…

- Vineri IN TARA In vestul, nordul si centrul tarii, vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit la aceasta data, cu temperaturi mai coborate decat cele din intervalul precedent, maxime cuprinse intre 10 si 16 grade. In sud si in sud-est, valorile termice se vor situa peste cele specifice…

- Cerul va avea innorari temporare si va ploua slab in mai multe regiuni. Joi, vremea se incalzeste usor in cea mai mare parte a tarii, insa de vineri temperaturile scad, cerul va fi mai mult noros si va ploua. PROGNOZA METEO LA NOAPTE: In jumatatea de nord-vest a tarii, cerul va avea innorari accentuate…