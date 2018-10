Vremea se schimba in acest sfarsit de saptamana, anunta ANM, precizand ca vor fi ploi si temperaturi cuprinse intre 16 si 22 de grade, cu cateva grade mai putin decat media. De luni, vremea se incalzeste si vor fi valori normale pentru aceasta perioada. “Se schimba putin vremea, in sensul ca isi vor face aparitia ploile, sambata local in mai toate regiunile, iar duminica pe arii mai extinse. De asemenea, scad si temperaturile. De exemplu, sambata, temperaturile vor fi intre 15 si 22 grade Celsius, cu 22 de grade in Oltenia si 15 in Nordul Moldovei. Duminica va fi si mai racoare, intre 10 si 18…