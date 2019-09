Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca o masa de aer polar va traversa Romania incepand de marti, cand se va raci in jumatatea de nord a tarii. De miercuri, racirea se va simti si in partea de sud, iar de joi sunt asteptate temperaturi negative si bruma in depresiuni. „O masa de aer de origine polara va aborda spatiul…

- Valul polar va ajunge in in Romania, la mijlocul saptamanii viitoare, iar temperaturile din termometre vor scadea chiar și cu zece grade Celsius. „O masa de aer rece, care a afectat deja zona de nord a tarii, se va deplasa si va determina scaderea valorilor termice si in jumatatea sudica.…

- Meteorologii aduc vești proaste. Vremea se racește considerabil, de saptamana viitoare. Temperaturile vor scadea cu pana la 10 grade Celsius. Vremea se racește incepand de miercuri, 18 septembrie. Daca in acest weekend, in județul Alba, pana marți inclusiv vor fi temperaturi maxime de 28 de grade Celsius,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 16 septembrie – 14 octombrie. Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani. Astfel, in prima saptamana de prognoza, temperaturile vor fi ridicate luni si marti,…

- Canicula va pune stapanire peste Romania si in urmatoarele zile. Meteorologii au emis o informare potrivit careia atmosfera va fi sufocanta, temperaturile maxime vor atinge frecvent 35 de grade, iar izolat chiar 37 de grade, in special in Lunca Dunarii.

- ANM a transmis doua avertizari meteo de ultima ora. Dupa trei zile de temperaturi caniculare, schimbare drastica a vremii in Romania! Meteorologii anunta ca, in toate regiunile tarii, isi vor face simtita prezenta furtuni, ploi torentiale si descarcari electrice.

- Meteorologii avertizeaza ca in urmatoarele trei zile vremea va fi mai calda in vestul și sudul țarii, cand maximele vor ajunge pana la 33-34 de grade Celsius in Transilvania și chiar mai mult in Oltenia informeaza Romania24.ro. Temperaturile cresc usor si in tinuturile vestice, pe unde ne asteapta,…

- Furtuna violenta din Grecia va lovi și Romania! Avertizarea meteorologilor pentru weekend. E alerta in tot sudul Europei, dupa ce acelasi ciclon care a lovit Grecia a facut prapad in Italia si Croatia. Meteorologii avertizeaza ca si Romania va fi in calea fenomenelor violente, peste doar cateva zile.…