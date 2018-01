Vremea se raceste in weekend: temperaturile scad sub zero grade si in multe zone va ninge

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in weekend va fi rece, iar in unele zone, in special la munte, va ninge. Temperaturile maxime vor fi in general cuprinse intre -3 si 5 grade, in timp ce minimele vor atinge in Transilvania chiar si -11 grade Celsius.

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea se va raci considerabil în acest sfârșit de saptamâna la Cluj.Astfel, vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 7 grade Celsius și 1 grad Celsius. De asemenea cerul va fi predominant noros.Sâmbata, vremea…

- Regimul termic estimat de meteorologi pentru urmatoarele doua saptamani va fi, in general, peste normalul termic al perioadei, cu toate ca temperaturile vor scadea. Precipitatiile vor incepe sa fie din ce in ce mai prezente la nivel national, in special spre finalul fiecarei saptamani de prognoza, potrivit…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru perioada 8-21 ianuarie, in regiuni din tara. In Transilvania, temperaturile vor fi in scadere, in aceasta saptamana, insa ulterior se va incalzi usor. Precipitatii sub forma de ninsoare sunt asteptate in intervalele 10-13 ianuarie,…

- Regimul termic estimat de meteorologi pentru urmatoarele doua saptamani va fi, in general, peste normalul termic al perioadei, dar precipitatiile vor incepe sa fie din ce in ce mai prezente la nivel national, in special spre finalul fiecarei saptamani de prognoza, potrivit datelor Administratiei Nationale…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunța ca, in acest sfarșit de saptamana, vremea va fi extrem de calda pentru aceasta perioada a anului, iar sambata, in ziua de Boboteaza, se vor inregistra temperaturi de pana la 16 grade, urmand ca, de marți, sa se mai raceasca. „De Boboteaza va fi o…

- Vremea va fi calda in majoritatea regiunilor, in urmatoarele zile, iar la munte vremea se va raci, fiind asteptate valori negative in timpul zilei si ninsoare pana pe 5 ianuarie, reiese din prognoza pe doua saptamani publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). …

- Agenția Naționala de Meteorologie a dat publicitații prognoza meteo pentru perioada 1-14 ianuarie, pe regiuni geografice. PROGNOZA METEO MUNTENIA Temperaturile medii diurne se vor încadra de la 11 grade în prima zi pâna la 6...8 grade în intervalul 2 - 6 ianuarie. În…

- Vremea se va mentine calda si marti in majoritatea zonelor tarii, cu temperaturi maxime de 11-12 grade, dar cu probabilitate mare de precipitatii. La munte vremea se raceste, iar temperaturile medii vor ajunge sa fie negative si in timpul zilei, iar de miercuri vor scadea usor in toata tara, insa spre…

- Vremea va fi, in continuare, cu mult mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada a anului, transmite Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), potrivit Mediafax . PROGNOZA METEO JOI, 28 DECEMBRIE In tara Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 7 si 14 grade, iar cele…

- Au fost cateva zile cu temperaturi de primavara, insa vremea se racește simțitor incepand din acest weekend. Temperaturile maxime incep de la zero grade și nu vor mai depași 10 grade, iar luni vom avea parte de precipitații sub forma de ninsoare in mai multe zone din țara. Administratia Nationala de…

- Vremea va intra intr-un proces de incalzire accentuata, urmand sa devina deosebit de calda pentru a doua decada a lunii decembrie in toate regiunile țarii. Este anunțul facut de Administrația Naționala de Meteorologie pentru urmatoarele zile.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pe doua saptamani, valabila pentru intervalul 11 – 24 decembrie. Conform meteorologilor, vremea va fi calda in urmatoarea saptamana, urmand ca apoi, pana in Ajunul Craciunului, temperaturile sa se apropie de normalul climatologic al…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 11 – 24 decembrie, pe regiuni. Pana pe 16 decembrie, vremea va fi mai calda decat in mod obișnuit in toate regiunile țarii, apoi, timp de trei zile, revin precipitațiile. BANAT Pana in data de 16 decembrie, vremea va fi mai…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca incepand de marti, vremea va deveni mult mai calda decat in mod normal pentru a doua decada a lunii decembrie in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile maxime pot ajunge la 17-18 ...

- Iarna isi va intra in drepturi in acest weekend! Temperaturile vor scadea usor sambata, iar duminica frigul pune stapanie pe toata tara. Pentru zonele montane au fost emise avertizari de ninsori si viscol.

- Iarna isi intra pe deplin in drepturi. De sambata, vremea se schimba radical, in cea mai mare parte din tara inregistrandu-se temperaturi negative. In vestul tarii mai intai va ploua, apoi va ninge. Regimul termic din acest weekend va fi, in prima sa parte, caracterizat de valori de temperatura mai…

- Iarna iși intra in drepturi. In urmatoarele zile vremea se racește și sunt prognozate ninsori. Pentru ziua de marți, meteorologii prognozeaza ninsori in raioanele din nordul țarii. Temperaturile vor fi de 0…3 grade Celsius. Noaptea minimele vor cobori pina la -5…-1 grade Celsius. Vintul va sufla moderat.…

- Vremea va deveni din ce in ce mai rece, in urmatoarele doua saptamani, in majoritatea regiunilor țarii, in timp ce precipitațiile mai ales sub forma de ploi și lapovița, dar și de ninsoare (in special la munte), iși vor face simțita prezența, potrivit prognozei data de Administrația Naționala de Meteorologie…

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea va fi destul de mohorâta în zilele urmatoare la Cluj, nelipsind nici precipitațiile.Vineri, 1 decembrie, temperaturile vor fi cuprinse între 4 grade Celsius și 2 grade Celsius. Cerul va fi predominant noros și va ploua slab.Sâmbata,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a realizat o estimare a valorilor termice si a precipitatiilor pentru intervalul 27 noiembrie - 10 decembrie. Temperaturile continua sa scada și va fi rece pentru aceasta perioada. Read More...

- Vremea in urmatoarele doua saptamani. Ce ne asteapta din punct de vedere termic Potrivit prognozei meteo publicata luni de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), valabila in intervalul 27 noiembrie - 10 decembrie, vremea va deveni din ce in ce mai rece, in urmatoarele doua saptamani, in majoritatea…

- Meteorologii anunța ca, in intervalul 27 noiembrie – 10 decembrie, la munte vor fi ninsori abundente, in timp ce in alte regiuni, in special in sud și sud-est, temperaturile vor fi in creștere, depașind chiar și pragul de 10 grade Celsius. Pe 1 Decembrie, de Ziua Romaniei, in Capitala va fi frig și…

- La Alba Iulia, de 1 Decembrie, va ploua și va fi frig, arata prognozele. Pe parcursul zilei vor fi doua ore de ploaie și temperatura nu va urca mai sus de 9 grade (real feel 7 grade). Vantul va bate cu 11, pana la 18 de kilometri pe ora. Va fi totuși mai cald decat anul trecut, cand au fost 0 grade,…

- Administrația Naționala de Meteeorologie anunța ca la Cluj va fi un sfârșit de sâptamâna mohorât, cu cer noros, ceața și precipitații.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 9 grade Celsius și 2 grade Celsius. Cerul va fi predominant noros și se anunța…

- Vremea incepe sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada la sfarsitul acestei saptamani. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, de duminica, prin nordul tarii, va patrunde ciclonul polar Olaf, care va transforma precipitatiile in ninsoare si care ar putea interactiona cu…

- Daca vreți sa va faceți planuri pentru acest sfarșit de saptamana, ar fi bine sa consultați prognoza meteo pentru perioada 16-18 noiembrie. Meteorologii spun ca incepe sa se instaleze frigul, iar vremea va fi in general inchisa in cea mai mare parte a țarii. Specialiștii Admnistrației Naționale de Meteorologie…

- Vremea incepe, de marti, sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada si in cursul zilei de miercuri, in toata tara, iar termometrele nu vor indica mai multe de 14 grade Celsius, a declarat, pentru MEDIAFAX, meteorologul de serviciu Teodora Cumpanasu. „Temperaturile scad, de azi (marti…

- Meteorologii au emis o estimare a valorilor termice medii pentru perioada de prognoza 13 - 26 noiembrie.Astfel, în Transilvania, media temperaturilor diurne va scadea de la 16 grade în prima zi, pâna la 8 grade în data de 15 noiembrie. În ziua urmatoare…

- Meteorologi anunta ca vremea se incalzeste in weekend in toata tara, iar temperatura maxima din Capitala va fi de 15 grade. „Se va inregistra o usoara incalzire de la o zi la alta. Se va ajunge, inca de sambata, la temperaturi usor peste cele normale la aceasta data. Vom avea temperaturi…

- ANM, Administratia Nationala de Meteorologie, a declarat ca in intervalul 6 – 19 noiembrie ploile vor fi din ce in ce mai prezente in toata tara. In Banat, pe intreg intervalul de prognoza, variatiile termice vor fi spre scadere usoara si treptata. Majoritatea valorilor ce urmeaza sa se inregistreze…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme in regiuni din tara, pentru perioada 6 – 12 noiembrie. In Transilvania, vremea se mai incalzeste putin, dar nu scapam de ploi. Probabilitatea de precipitatii va fi mai ridicata in perioada 8-16 noiembrie. In Transilvania, temperatura…

- Weekendul acesta ne aduce o vreme in general apropiata de ceea ce ne-am aștepta pentru inceputul lunii noiembrie, din punct de vedere al temperaturilor. In zona Banatului, cerul va fi variabil, iar precipitații slabe și mixte se vor semnala doar in zona montana inalta. Vantul va sufla, in general, slab…

- Dupa un inceput de saptamana in care Romania s-a confruntat cu un val de ger, provocat de slabirea vortexului polar , meteorologii anunta cum va fi vremea in weekend, iar vestile de la ANM sunt neasteptat de placute. „De sambata asistam la ameliorarea vremii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre…

- Vremea va intra, in perioada imediat urmatoare, intr-un proces de racire, dar ulterior temperaturile vor reveni pe un trend ascendent. Insa, pana la jumatatea lunii noiembrie, maximele vor scadea pana la mediile normale climatologice. Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, emisa de Administrația…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de vreme rea pentru intreaga tara, valabila pentru urmatoarele trei zile. Astfel, incepand din aceasta seara, de la ora 21.00 si pana luni, la ora 23.00, vor avea lor intensificari temporare ...

- Clujenii au parte de temperaturi tot mai scazute, în acest sfârșit de saptamâna, anunța ANM, fiind anunțate și precipitații.Joi, temperaturile vor fi cuprinse între 13 grade Celsius și 6 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi mai mult noros.Vineri, vremea…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme in regiuni din tara, pentru perioada 23 octombrie – 5 noiembrie. In Transilvania, in prima saptamana temperaturile maxime diurne vor oscila intre 8 și 14 grade. Dupa data de 27 octombrie sunt așteptate ploi aproape zilnic, pana la finalul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis astazi o avertizare cod galben de vânt, valabila pâna la ora 12. Potrivit meteorologilor, se vor semnala intensificari ale vântului cu rafale ce vor depași local 55-65 km/h. Totodata, astazi vremea va fi închisa, cu…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța scaderi de temperatura și precipitații ce vor acoperi arii extinse pentru finalul lunii octombrie și inceputul lunii noiembrie. Vremea se va raci semnificativ incepand cu jumatatea saptamanii in curs, anunța Administrația Naționala de Meteorologie care…

- Prognoza meteo pentru perioada 23 octombrie – 5 noiembrie. Vremea se va raci in urmatoarele zile, cu maxime ce nu vor trece de 13 – 14 grade Celsius, la nivel național, iar in perioada 27-30 octombrie ploile vor acoperi arii extinse, insa doar local vor fi importante cantitativ, conform prognozei meteo…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizari Cod Galben si Cod Portocaliu de ploi abundente si vant puternic, pentru mai multe zone din tara, in perioada 23-24 octombrie. Codul Galben de ploi abundente si intensificari ale vantului (in special la munte) este valabil de luni, 23 octombrie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat prongoza de vreme pentru perioada noiembrie 2017 – ianuarie 2018. Sunt asteptate precipitatii abundente in noiembrie si temperaturi mai mari in sud si vest. Se raceste vremea considerabil insa, in decembrie si ianuarie, fiind posibile temperaturi…

- Prognoza meteo pe trei luni: Ploi abundente in noiembrie, ger napraznic in ianuarie, cu minime de minus 30 grade. VEZI cand vin ninsorile Administratia Nationala de Meteorologie a facut publica prognoza pentru urmatoarele trei luni. In noiembrie va fi o vreme calda, cu ploi abundente, in decembrie vom…

- Dupa o saptamâna cu temperaturi mult peste media normala a acestei perioade, meteorologii anunța ca temperaturile vor scadea la Cluj, în câteva zile.Sâmbata, temperaturile vor fi cuprinse între 21 grade Celsius și 7 grade Celsius. De asemenea, cerul va…

- Vremea se va raci de saptamana viitoare și exista probabilitatea de apariție a ploilor in majoritatea regiunilor, conform prognozei meteo emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) valabile pentru intervalul 16 – 29 octombrie. Prognoza meteo pe doua saptamani este realizata folosind produsele…

- Vreme calda pentru aceasta perioada din an. Precipitatii pe final de saptamana Vremea va continua sa fie calda pentru aceasta perioada din an, cu maxime termice ce vor ajunge, la nivel național, la 24-25 de grade Celsius, insa in jurul datei de 22 - 23 octombrie iși vor face apariția ploile, doar local…