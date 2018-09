Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se raceste din acest weekend in zona de nord a tarii, iar, de duminica noapte, un val polar va duce la scaderea temperaturilor chiar si pana la 13-15 grade in zonele de nord. De miercuri, racirea se va simti si in celelalte regiuni ale tarii.

- Meteorologii au anuntat ca urmeaza o racire a vremii, pe finalul saptamanii, temperaturile maxime vor fi de 18-19 grade. Astazi, de pilda, mult soare in toata tara, valorile termice au trecut de 27 de grade in toata tara, mai putin ...

- Dupa o perioada cu temperaturi mult mai ridicate decât media acestei perioade, meteorologii anunța ca de la finalul acestei saptamâni vremea se va raci considerabil.Vineri, temperaturile se vor menține ridicate, acestea fiind cuprinse între 28 grade Celsius și 12 grade…

- Meteorologii de la ANM au emis o estimare a valorilor termice medii pentru perioada de prognoza 17 - 30 septembrie.Astfel, în Transilvania, vremea va fi în încalzire pâna în data de 22 septembrie, când media temperaturilor maxime va fi de 27 de…

- Vremea se racește brusc la Cluj, la început de saptamâna, iar meteorologii anunța și câteva zile de ploi. Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 30 grade Celsius și 16 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi predominant senin.Marți, vremea se racește…

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru perioada 20 august – 2 septembrie. Aceștia vin cu vești bune pentru persoanele care s-au saturat de valuri de canicula, intrucat au anunțat ca, de saptamana viitoare, vremea se va raci in toata țara.

- Meteorologii anunța ca saptamana viitoare vremea se mentine instabila, precizand ca au fost emise doua coduri galbene de furtuni si instabilitate termica, valabile pana marți. La inceputul saptamanii, vremea se va racori, iar maximele vor ajunge “usor” sub cele normale.“In general vremea va…

- Vești proaste de la meteorologi! Aceștia au emis trei atenționari de vreme rea pentru acest sfarșit de saptamana. Prima atenționare a intrat in vigoare la ora 12 și este valabila pana sambata la ora 6.00. Sunt așteptate averse pe arii extinse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale…