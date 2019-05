Vremea se înrăutățește din nou: ploi abundente, vijelii și descărcări electrice. A fost emis cod galben Dupa cateva zile cu soare, pe cer se vor intoarce norii, astfel ca și ploile vor reveni. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ploi. Atenționarea vizeaza inclusiv județele Timiș, Caraș-Severin, Arad și Hunedoara. Codul galben de ploi va intra in vigoare astazi, la ora 16.00, și se va termina maine ... The post Vremea se inrautațește din nou: ploi abundente, vijelii și descarcari electrice. A fost emis cod galben appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

