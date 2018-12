Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis in urma cu puțin timp o avertizare meteo de Cod galben de vreme rea pentru anumite zone ale țarii! Ce anunța specialiștii pentru perioada urmatoare și la ce ar trebui sa ne așteptam?

- Vremea se inrautațește! Meteorologii au emis noi alerte de vreme severa pentru urmatoarele ore. Astfel ca, pana la ora 22:00 este in vigoare un nou cod galben de ceața și vizibilitate redusa.

- Temperaturi din ce in ce mai scazute in Banat, in perioada urmatoare. Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, valabila pentru județele din vestul țarii. Meteorologii anunța ca, pe timpul nopții, se vor inregistra chiar și -8 grade Celsius,…

- Vremea in Romania aduce fenomene extreme. Meteorologii au pus sub avertizare meteo orașul București, pana joi 22 noiembrie, inclusiv. In orele urmatoare sunt așteptate ploi inghețate la munte, in aceasta noapte, iat joi, furtuna cu descarcari electrice și burnița inghețata.

- Vremea se racește incepand de joi pana duminica, avertizeaza meteorologii. Temperaturile vor fi mai mici cu aproape opt grade fața de cele normale pentru aceasta perioada. In majoritatea regiunilor va ploua, așa cum arata prognoza pe urmatoarele zile. ANM a anunțat ca, in urmatoarele zile, temperaturile…

- Meteorologii anunta ca incepand de joi pana duminica vremea se raceste, iar temperaturile vor fi cu circa opt grade mai mici fata de cele normale. In majoritatea regiunilor se vor inregistra ploi, dar nesemnificative din punct de vedere a cantitatii.

- Meteorologii au emis in urma cu puțin timp o avertizare meteo de vreme rea pentru perioada urmatoare. S-a anunțat Cod portocaliu și Cod galben in mai mai multe zone ale țarii. Ce anunța prognoza și la ce ar trebui sa ne așteptam?

- Meteorologii au anunțat prognoza meteo 15-28 octombrie 2018. Vremea va fi frumoasa in urmatoarea saptamana pentru majoritatea zonelor, cu valori termice maxime de 23 - 24 grade Celsius, urmand ca temperaturile sa scada si cu pana la 10 grade in unele regiuni