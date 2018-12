Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va încalzi în toata țara în zilele urmatoare, anunta reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), precizând ca temperatura maxima va fi de 11 grade, în timp ce minima va fi de minus un grad.

- Vremea intra într-un proces de racire, în acest sfârșit de saptamâna, spun meteorologii de la ANM, iar temperaturile vor fi cu circa opt grade mai mici fata de cele normale. “În urmatoarea perioada, de mâine (n.r. - joi) pâna duminica,…

- Valorile medii termice, atat diurne, cat si nocturne, vor fi pe un trend descendent in urmatoarele doua saptamani, in majoritatea regiunilor, iar, in general, dupa data de 18 noiembrie, sansele de ploaie devin din ce in ce mai mari, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM),…

- Vremea se incalzeste treptat in toate zonele tarii, anunta reprezentantii ANM, precizand ca temperaturile vor ajunge pana la 27-28 de grade Celsius in partea de Vest a tarii. Precipitatiile vor fi sub forma de ploaie, dar nesemnificative din punct de vedere cantitativ. “Incepand de astazi (n.r. - joi)…

- Temperaturile vor ajunge la 23-24 de grade in urmatoarea saptamana, urmand ca dupa aceea sa fie chiar și cu 10 grade mai scazute, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 16-28 octombrie.

- Sfârșitul de saptamâna aduce vreme frumoasa și calda în cea mai mare parte a țarii, anunța meteorologii, precizând ca valorile termice vor fi situate peste cele obișnuite pentru aceasta perioada. Temperatura maxima va fi între 19 și 24 de grade, iar cea minima între…

- Vremea se va schimba radical in urmatorii ani și, in ciuda faptului ca anotimpurile vor romane tot patru, ritmul lor se va intensifica, conform Roxanei Bojariu, director al Departamentului de Climatologie din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie.

- Vremea se va raci in toata tara, incepand de marti, astfel ca valorile termice vor fi cu pana la 8-10 grade mai coborate fata de cele normale in aceasta perioada a anului. O crestere de temperatura este de asteptat pentru perioada 28 - 30 septembrie, cand regimul termic va deveni apropiat de normal,…