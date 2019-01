Vremea se încălzește, dar se întorc ninsorile Boboteaza a trecut, dar noi inca avem parte de nopti extrem de reci si de zile cu temperaturi de inghet. Au fost aproape – 24 de grade in anumite zone ale țarii, iar la Cluj-Napoca temperaturile au scazut nopțile trecute pana la -16 grade Celsius. Meteorologii spun ca temperaturile vor crește zilele urmatoare, dar revin ninsorile. Dinu Marasoiu, meteorolog la Administrația Națioala de Meteorologie: „Lucrurile sunt in ameliorare. Spre exemplu, la noapte vom mai avea temperaturi minime sub -10 grade, doar local in partea de Moldova, mai ales, și pe arii mai restranse, Muntenia sau chiar și o parte… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

