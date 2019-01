Vremea se încălzește brusc. Temperaturile vor ajunge chiar și la 14 grade Vremea se incalzește in urmatoarele zile și este de așteptat ca in sud-estul țarii temperaturile sa ajunga marți și miercuri chiar și la 14 grade Celsius. Și in București temperaturile sunt in creștere, iar miercuri vor fi 9 grade Celsius. In aceste condiții, dispare și poleiul din Capitala. Meteorologii spun ca, deși suntem in plina iarna, vom avea parte zilele acestea de temperaturi de primavara. „Temperaturile cresc in urmatoarea perioda, mai ales in partea sud-estica a tarii, indeosebi in Dobrogea, unde vom avea temperaturi si de 14 grade Celsius, in zilele de marti si miercuri, deci temperaturi… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

