- Meteorologii au emis, luni dimineata, o noua informare de precipitatii, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, polei si vreme deosebit de rece in toata tara. Informarea meteo este valabila pana marti, la ora 21.00.Ziua de luni ne-aduce vreme neobisnuit de rece. Precipitatiile se extind…

- Meteorologul ANM Mihai Huștiu a vorbit, la Antena 3, despre cum va fi vremea in zilele urmatoare. ”A fost iarna in toata regula in jumatatea de nord a Moldovei, a nins abundent inca se aseara, s-a depus un strat de zapada ce a atins 25 de cm la stația meteorologica Radauți, un strat important de zapada.…

- Prognoza meteo pentru intervalul 18-21 martie indica faptul ca iarna revine cu drepturi depline in Romania , temperaturile scazand inca de sambata, iar in Moldova ninsoarea iși face deja de cap. Daca aveți informații, fotografii sau filmulețe pe care vreți sa le publicam, trimiteți-le pe WhatsApp, la…

- Vremea va deveni deosebit de rece la scara intregii tari incepand de sambata dupa-amiaza, cu valori termice ce vor cobori chiar si cu 10-11 grade fata de cele din aceste zile, in timp ce precipitatiile prognozate vor fi sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare si se vor semnala in majoritatea regiunilor,…

- Vremea va fi placuta pana sambata, apoi temperaturile scad continuu si va ninge in multe zone din tara, inclusiv in Capitala, anunța Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit reprezentanților ANM, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitații sub forma de ninsoare, care continua…

- Un val de aer polar loveste Romania in weekend. Dupa temperaturi de 20 de grade, vremea se schimba radical. Meteorologii anunta ninsori in mai multe regiuni si racire accentuata, in unele zone fiind asteptate temperaturi de minus 10 grade.

- Vești nu foarte bune de la meteorologi! Daca in ultima perioada, primavara a dat semne sa s-a instalat, iata ca pare sa avem parte din nou de vreme la extreme. Mai exact, meteorologii anunta ca in cea mai mare parte a tarii, vineri si sambata, vremea va fi calda. De duminica, vremea se va raci accentuat,…

- Deși parea ca primara s-a instalat in forța, meteorologii anunța ca acest lucru se va schimba radical, incepand cu acest weekend. Administrația Naționala de Meteorologie informeaza ca un val de aer polar va traversa Romania in zilele ce urmeaza, aducand temperaturi negative. Vremea se va strica incepand…

- Avertizare meteo de ultima ora de la Administratia Nationala de Meteorologie. Un val de aer polar vine cu temperaturi negative in acest weekend. Potrivit meteorologilor, de sambata, vremea se strica in zonele de nord si est ale tarii, iar in noaptea de sambata spre duminica, inclusiv duminica…

- Maine, in toata țara cerul va fi variabil. Noaptea și dimineața va fi ceața. Ziua, izolat, va ploua slab. La Briceni și Soroca se vor inregistra zece grade Celsius, iar la Balți va fi cu un grad mai mult. La Orhei termometrele vor indica 12 grade, iar la Tiraspol 13.

- Dupa zilele frumoase și insorite, un nou fenomen meteorologic se abate asupra Romaniei. Cele mai multe dintre regiunile țarii sunt vizate de ploi, furtuni violente și chiar descarcari electrice.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua alerta de vremea rea, valabila in mai multe judete, in urmatoarele ore.Astfel, potrivit prognozei ANM, pana la ora 12.00 este valabila o...

- Vremea ramane geroasa in urmatoarele doua zile Valul de ger va continua în întreaga tara, cel putin pâna vineri seara, 2 martie. Pentru 13 judete din vest si centru, aflate sub cod galben, frigul se va intensifica pe parcursul noptilor, astfel ca se vor înregistra…

- Administrația Naționala de Meteorologie din Romania a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele zile. Potrivit informatiilor, in urmatoarele ore, starea vremii se va inrautați considerabil in sudul țarii, scrie Digi24.ro.

- Avertizare cod galben de frig emisa de Administratia Nationala de Meteorologie a in vigoare duminica dimineata, pana saptamana viitoare urmand sa se inregistreze temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an. De asemenea, de luni va fi in vigoare o atentionare…

- Furtuna polara a ajuns in Romania. Vremea se va inrautați considerabil in zilele ce urmeaza, ANM declarand cod portocaliu de ger și temperaturi ce vor ajunge pana la -22 de grade Celsius.

- Avertizare cod galben de frig emisa de Administratia Nationala de Meteorologie a intrat in vigoare duminica dimineata, pana saptamana viitoare urmand sa se inregistreze temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an. De asemenea, de luni va fi in vigoare…

- Meteorologii anunța pentru acest weekend o racire accentuata a vremii, cu temperaturi ce pot ajunge și la -18 grade. De asemenea, se anunța ninsori pe spații extinse, cu vant puternic, ce va spulbera zapada. Pe acest fond, DRDP Iași recomanda participanților la trafic luarea tuturor precauțiilor inainte…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend inregistrandu-se valori intre -13 si -18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala de -3 grade. „De…

- Prognoza meteo pentru zilele viitoare, data publicitații de ANM, indica un val de ger polar și ninsori care se vor abate asupra Romaniei. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend…

- Ultimele zile de iarna calendaristica aduce vreme capricioasa in toate regiunile țarii, inclusiv in Capitala, unde sunt așteptate in continuare ninsori sporadice, dar și temperaturi scazute.

- Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, in special pe durata noptilor, in urmatoarele doua saptamani, in timp ce precipitatiile vor fi prezente pe tot parcursul intervalului, cu mici intermitente la nivel local, reiese din prognoza Administratiei Nationale ...

- Vremea va fi in general inchisa, iar valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta data. Duminica, in Capitala va ploua slab, iar noapte vor fi precipitatii mixte.Duminica, vremea va fi in general inchisa, iar valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru…

- Iarna a fost pana acum foarte blanda, dar ea nu s-a incheiat inca. De la mijlocul saptamanii ne așteapta noi fenomene meteo specifice anotimpului, provoate de un nou ciclon care va lovi Romania. „Urmeaza o vreme de iarna potrivita pentru aceasta perioada. ANM va emite fie informari, fie atentionari…

- Daca luna ianuarie ne-a oferit temperaturi de primavara, anormale pentru aceasta perioada, inceputul lunii februarie ne aduce vreme frumoasa, pentru cateva zile, intrucat incepand de duminica valorile temperaturilor din termometre vor scadea in toata tara. Asadar, joi, 1 februarie, vremea se va incalzi…

- Prognoza meteo in intervalul 30 ianuarie – 11 februarie. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Astfel, meteorologii ofera minimile, maximele și fenomenele meteo din toare regiunile țarii, in intervalul 30 ianuarie – 11…

- Vești bune de la meteorologi! Mai exact, aceștia anunta ca valorile termice vor continua sa creasca in majoritatea zonelor, totusi dimineata si noaptea vor fi reci, local geroase. In Capitala, vremea va fi usor mai calda decat in mod obisnuit la sfarsitul lunii ianuarie. Și, ce credeți? Saptamana viitoare,…

- Vremea rece se menține și în urmatoarele zile. Nopțile vor fi extrem de reci, cu minime de -17 grade Celsius, scrie stirilocale.md Astazi cerul va fi variabil și vom avea parte și de vreme însorita, cei drept soarele va fi cu dinți. Temperatura aerului va oscila între…

- Prognoza meteo estimata pentru urmatoarele trei luni de catre Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Specialiștii instituției arata ca vom avea in continuare surprize din partea evoluției vremii și a fenomenelor meteorologice. Așadar, cei de la ANM anunța ca lunile februarie si martie vor fi…

- Meteorologii anunta in zilele urmatoare va continua sa ninga, mai ales in prima parte a zilei, pe arii extinse in Dobrogea, local in Muntenia, Moldova și Transilvania și doar trecator și izolat in celelalte regiuni. Vremea va fi rece, mai ales dimineața și in cursul nopții cand va fi ger indeosebi in…

- ANM a emis Informare meteorologica de vreme rea. Interval de valabilitate: 19 ianuarie, ora 20 – 20 ianuarie, ora 08.00. Fenomene vizate: ninsori local insemnate cantitativ la munte, predominant ninsori in Maramureș și Transilvania, precipitații mixte in Moldova, ghețuș, polei. In cursul nopții de vineri…

- Prima ninsoare mai serioasa din aceasta iarna și primul cod portocaliu de viscol si vant din acest an au creat serioase probleme in mai multe zone din tara. Pe mai multe drumuri nationale si...

- Alerta de ultima ora de la meteorologi! Potrivit avertismentului specialiștilor ANM, 28 de judete vor fi sub alerta de cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. Vreamea va fi cu probleme in interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22.00. Așadar, mare…

- Meteorologii ANM vin cu noi alerte de vreme severa. Potrivit celui mai recent avertisment al specialistilor, 28 de judete vor fi sub alerta cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. Astfel, potrivit unui avertisment postat pe site-ul ANM, pana maine, 18 ianuarie, ora 22,…

- Vremea se va mentine geroasa in toata tara, marti, dar de miercuri se va incalzi, iar pana in 21 ianuarie temperaturile maxime pot atinge si 9 grade, peste normalul acestei perioade, arata prognoza pentru perioada 15 - 28 ianuarie, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie.Administratia…

- Veștile de la meteorologi nu sunt deloc bune! Dupa zilele de primavara din preajma sarbatorilor, iata ca, vremea se va raci considerabil in urmatoarele zile, iar temperaturile vor scadea, izolat, și pana la valori de -20 de grade Celsius. Racirea vremii vine ca urmare a intrarii pe teritoriul Romaniei…

- Ninsori in toata țara, in weekend-ul 13-14 ianuarie. Meteorologii anunța ca, in weekend, vremea va intra intr-un proces de racire cu precadere in regiunile extracarpatice, unde valorile termice se vor apropia de cele normale la aceasta data. Așadar, vremea incepe sa se raceascp, iartemperaturile maxime…

- Un episod de iarna autentica pune stapanire pe Romania. Vremea se inrautateste de vineri seara, de la ora 22.00. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis o avertizare de vreme rea, valabila pana duminica, 14 ianaurie, ora 16.00: intensificari ale vantului, precipitatii sub forma de ninsoare…

- Vremea incepe sa se raceasca mai ales in regiunile extracarpatice, unde valorile termice vor deveni apropiate de cele normale la aceasta data.Concret, temperaturile maxime se vor incadra intre 0 grade in Moldova si 9 grade in Banat si Crisana, iar cele minime se vor situa intre -8 grade in…

- Vești nu tocmai optimiste de la meteorologi! Mai exact, aceștia anunta ca in zilele urmatoare iarna incepe sa isi intre in drepturi. Așadar, dupa ce am avut temperaturi de primavara la inceputul lunii ianuarie, acestea urmeaza sa scada treptat, astfel ca ne putem astepta si la precipitatii sub forma…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca, in acest sfarsit de saptamana, vremea va fi extrem de calda pentru aceasta perioada a anului, iar sambata, in ziua de Boboteaza, se vor inregistra temperaturi de pana la 16 grade, urmand ca, de marti, sa se mai raceasca. „De Boboteaza…

- Maine se prevede cer noros, noaptea izolat ploi slabe, ziua temporar va ploua. Izolat va fi ceața slaba.Vantul va sufla din sud-est slab la moderat, izolat cu intensificari.In nordul Moldovei vor fi +6..+9°C, in centrul tarii se vor inregistra +7..

- Directorul Administrației Naționale a Meteorologiei, Elena Mateescu, a vorbit la Antena 3, despre cum va fi vremea in perioada Craciunului."Va ninge moderat cantitativ. Pana maine, la ora 18.00, este o atenționare de ninsoare. Temperatura va fi una mai coborata decat inregistreaza stațiile…

