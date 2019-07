Stiri pe aceeasi tema

- COD : PORTOCALIU Data emiterii : 07-07-2019 ora 20 Nr. mesajului : 1 Valabil pana la ora 21:30 In zona : Județul Maramures: Sighetu Marmației, Seini, Tauții-Magherauș, Cicarlau, Sapanța, Remeți, Campulung la Tisa, Sarasau; Se vor semnala : intensificari puternice ale vantului, vijelie, grindina de dimensiuni…

- Update: Vremea 13 iunie 2019. Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi avertizari meteo de vreme severa pentru urmatoarele ore. Afla care sunt zonele cele mai afectate de ploi torentiale, grindina si descarcari electrice.

- OD GALBEN Valabil pana la ora 17:30 In zona: Județul Maramures: Borșa, Vișeu de Sus, Poienile de Sub Munte, Moisei, Repedea. Se vor semnala: ploi cu caracter de aversa care vor depasi local 25 – 0 l/mp, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, grindina de dimensiuni mici. Source

- COD GALBEN Valabill pana la ora 19:30 In zona: Județul Maramures: zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Maramures: Moisei, Saliștea de Sus, Ieud, Sacel, Bogdan Voda, Rozavlea, Dragomirești, Botiza, Șieu. Se vor semnala: frecvente descarcari electrice, ploi cu caracter de aversa care vor depasi…

- Alerta de furtuna in zona Borșa si Poienile de Sub Munte: Grindina, descarcari electrice și vijelie. COD : GALBEN In zona : Județul Maramures: : zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Maramures: Borșa, Poienile de Sub Munte; Se vor semnala : frecvente descarcari electrice, ploi cu caracter de…

- Valabil din: 12-06-2019 ora 17:00 pana in: 12-06-2019 la ora 18:30. Se vor semnala in zona Maramureș și zonele de munte. Frecvente descarcari electrice, ploi cu caracter de aversa care vor depasi pe arii restranse 20-25 l/mp, grindina de dimensiuni mici, intensificari de scurta durata ale vantului și…

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina, valabila in Oltenia, vestul si sudul Munteniei, nordul Moldovei, local in Transilvania si la munte.

- ■ meteorologii au emis doua avertizari cod galben de vreme rea ■ judetul Neamt este inclus in ambele ■ sint anuntate instabilitate atmosferica accentuata, averse torentiale, vijelii, descarcari electrice si grindina ■Vremea rea nu ne slabeste deloc si meteorologii au emis doua avertizari succesive cod…