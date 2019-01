Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite se pregatesc pentru temperaturi minime record, provocate de un vortex polar fara precedent. Saptamana aceasta, in Chicago va fi mai frig chiar si decat in Antarctica. Termometrele vor indica minus 48 de grade Celsius.

- Luni, 28 ianuarie a.c., vremea se va incalzi si va devenin mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Pe arii relativ extinse, in cursul noptii, vor cadea precipitatii predominant sub forma de ploaie, iar la munte vor fi precipitatii mixte, favorizand depunerea de polei.…

- Duminica, 27 ianuarie a.c., vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult noros. Izolat, in prima parte a zilei, va ninge slab. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari la munte unde va spulbera zapada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -1 si 1…

- Vremea ramane si astazi in general inchisa. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii extinse, mai ales in cursul zilei, vor cadea precipitatii sub forma de ninsoare. Vantul va sufla slab la moderat cu intensificari temporare, iar in zona montana inalta va viscoli ninsoarea, anunta Prefectura Maramures. Temperaturile…

- Astazi, cerul va fi noros si vor cadea precipitatii slabe. Noaptea si dimineata izolat se va produce ceata slaba. Vantul va sufla din sud, slab la moderat. La Briceni si Soroca se vor inregistra zero grade, iar la Balti va fi un grad Celsius.

- Prognoza meteo anunța temperaturi scazute joi de Moș Nicolae. Vor fi minime de -11 grade Celsius pe timpul nopții. Potrivit vremea.ro, Joi cerul va fi variabil in cea mai mare parte a țarii, doar in vest și in sud-vest urmand sa apara unele innorari temporare. Local in Banat, in Crișana și in nordul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 19 noiembrie, prognoza meteo pentru perioada 19-22 noiembrie, valabila in București, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele zile, in Capitala, dar mai ales detalii despre precipitații. Astfel, potrivit meteorologilor, astazi, pana…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vișeu de Sus au identificat in trafic un autoturism marca BMW 520D ce figureaza ca fiind cautat de catre autoritațile din Marea Britanie. In data de 02 noiembrie a.c., in jurul orei 10.00, lucratori din cadrul Sectorului Poliției de…