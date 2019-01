Stiri pe aceeasi tema

- Ninsorile abundente din nord-vestul Turciei au provocat luni intarzieri si anulari ale unor zboruri in Istanbul, informeaza Xinhua. Transportatorul aerian national Turkish Airlines a publicat pe site-ul sau un mesaj de avertizare prin care a solicitat pasagerilor sa consulte orarul de…

- Scolile din mai multe localitati din Maramures vor fi inchise maine, dupa ce, din cauza ninsorilor, au aparut avarii la reteaua de energie electrica. Unitatile de invatamant nu mai pot fi incalzite in aceste conditii, asfel ca s-a decis ca elevii sa ramana acasa.

- Scolile vor fi inchise, astazi, in cateva judete din tara, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, a anuntat Ministerul Educatiei Nationale. Care sunt aceste judete, aflam de la Andrei Marinas de la TVR Craiova.

- Toate scolile din judetul Gorj vor fi inchise, luni, din cauza ninsorilor abundente, anunta reprezentantii Inspectoratului Judetean Scolar. Masura ar putea fi prelungita si pentru marti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis, intrunit duminica, a votat solicitarea sefei Inspectoratului Scolar Judetean Timis, Aura Danielescu, de suspendare a cursurilor in scolile din...

- Opt unitați de invațamant din orașul Galați au cursurile suspendate din cauza frigului, in condițiile in care unitațile nu au incalzire. In alte trei instituții școlare elevii și profesorii tremura de frig, orele de curs fiind scurtate, potrivit Mediafax. Numarul școlilor cu cursuri suspendate…

- Trei școli din Galați au fost inchise din cauza vremii, pentru ca temperatura in salile de curs nu depașește 12 grade. Totul a pornit de la decizia Primariei de a inchide sistemul centralizat de incalzire, astfel ca lucrarile de montare de centrale pe gaze nu sunt gata. Aproape 1.000 de elevi nu se…