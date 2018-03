Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: ora 19:15 – Doua curse care trebuiau sa ajunga, in aceasta seara, la Iasi dinspre Bucuresti nu au mai plecat de pe Aeroportul Otopeni, deoarece firma care se ocupa de degivrare, care are contract cu operatorii aerieni, a ramas fara lichid degivrant. Alte doua curse externe care au plecat din…

- Traficul aerian este dat peste cap pe Aeroportul Otopeni din capitala, din cauza ploii inghetate, un fenomen meteo care se formeaza atunci cand ploaia intalnește o suprafața foarte rece și ingheața pe loc. Potrivit Companiei de Aeroporturi Bucuresti avioanele nu pot decola, insa pista aeroportului…

- Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj anunta faptul ca incepand cu data de 25 martie 2018, operatorul aerian Tarom iși extinde dezvoltarea pe Aeroportul Internațional Cluj și va incepe operarea de zboruri interne intre Cluj-Napoca si Timisoara. Odata cu debutul sezonului de vara 2018, compania…

- Iesenii inca au probleme mari sa ajunga in capatul celalalt al tarii dupa anularea curselor operate de Blue Air. Desi au fost puse alte zboruri directe, acestea nu sunt accesibile, fiind operate de Tarom, care nu este companie low-cost. Conform unor previziuni ale celor care calatoresc destul de mult,…

- Patru curse aeriene din zona Moldovei au fost redirecționate din cauza ceții dense. In zona a fost in vigoare in cod galben de ceața, care a redus vizibiltiatea – local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Astfel, de marți seara pana miercuri dimineața, patru curse au fost redirecționate. Patru…

- Valul de ninsori care s-a abatut asupra tarii a fost unul sever si agresiv, foarte multe drumuri fiind blocate, iar mai multe unitati de invatamant fiind inchise. Conditiile meteorologice nu tin cu luna martie, luna in care ar fi trebuit sa se resimta temperaturi usor crescute.

- Irlanda este izolata de restul continentului din cauza furtunii Emma. Toate mijloacele de comunicare aeriana și maritima au fost suspendate din cuaza vreii nefavorabile. Intre timp, in majoritatea Europei, vremea rea creaza probleme, iar numarul deceselor a ajuns la 59 de persoane, scrie BBC News. Majoritatea…

- Vremea proasta din Europa afecteaza orarul zborurilor, deși de pe Aeroportul Bacau se decoleaza și se aterizeaza fara intarzieri. Cursa de Dublin, de vineri, este una dintre „victimele” iernii tarzii. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Conditiile meteo nefavorabile au crescut timpul de decolare al aeronavelor de pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu la 60 de minute. 2 202 00

- Nu va opera insa triunghiul lui Blue Air datorita faptului ca Tarom nu are baze pe aeroporturile din tara (Blue are baze la Cluj si Iasi), va folosi avioane care vin de la hub-ul Tarom din Bucuresti. Zborurile vor fi operate de avioane ATR 42 si pretul biletelor incepe de la 40 euro (foarte rezonabile…

- „Doua destinații vor fi introduse de la Timișoara de catre compania aeriana Tarom. Aeronavele companiei aeriene naționale care vor zbura spre Iași și Cluj vor fi o alternativa aeriana la rețeaua naționala de transport rutiera și feroviara intre cele trei regiuni istorice: Banatul, Transilvania și…

- Compania aeriana Tarom introduce, din 25 martie, doua noi destinații de la Timișoara. Este vorba despre rute spre Cluj și Iași. Acestea nu mai erau operaționale de la jumatatea lunii februarie, de cand Blue Air a renunțat la ele.

- BucureStiul este conectat cu ma­rile capitale europene Londra, Paris, Ro­ma sau Madrid prin mai mul­te zbo­ruri zilnice, operate atat de com­paniile low-cost, cat si de transpor­tatorii de li­nie, in timp ce de capi­talele din regiune Pra­ga, Sofia sau Bel­grad este le­­gat de curse ope­rate de…

- Tarom va introduce curse din Timișoara spre Iași și Cluj, din luna martie. Decizia a fost luata dupa ce, recent, compania privata Blue Air a renunțat sa opereze aceste destinații. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Iași și confirmat de autoritațile timișorene. Amintim ca la conducerea…

- Vremea nefavorabila a provocat mici intarzieri ale zborurilor de pe Aeroportul „George Enescu” din Bacau. Astfel, zborurile din segmentul de dimineața, LONDRA – LUTON și TORINO – CASELLE au avut intarzieri la decolare astfel:... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Zeci de romani sunt blocati de ore intregi, pe aeroportul Ciampino din Roma. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, toate zborurile au fost anulate. Oamenii acuza lipsa de organizare si spun ca au ajuns sa se calce in picioare, cozile fiind interminabile.”Datorita condițiilor meteo toate…

- Blue Air este singura companie aeriana care opereaza in momentul de fața pe Aeroportul din Bacau, iar nemulțumirea bacauanilor este din ce in ce mai mare vizavi de tarifele și serviciile oferite de companie. Oana Chelaru, directoarea Aeroportului... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Anuntul a fost facut de oficialii Consiliului Judetean Iasi, care au anuntat ca discuta cu sefii din Ministerul Transporturilor pentru ca aceasta cursa aeriana interna sa fie reluata in cel mai scurt timp.

- JO2018 PyeongChang - Jocurile Olimpice de iarna 2018. Proba de slalom feminin din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna editia 2018 a fost amanata pentru vineri, din cauza vantului foarte puternic care s-a abatut miercuri asupra partiei de la Yongpyong, au anuntat organizatorii, citati de AFP. …

- Aeroportul Londra-City, cel mai apropiat de centrul capitalei britanice, a fost inchis luni in urma gasirii unei bombe de o jumatate de tona datand din al Doilea Razboi Mondial, scrie AFP. Toate zborurile au fost anulate, ceea ce a afectat 16.000 de pasageri, iar sute de zboruri au fost redirectionate…

- "Avand in vedere zvonurile aparute in media , referitoare la decizia operatorului TAROM de a anula un numar de rute deservite pe Aeroportul Iasi , va comunicam ca nu am primit o notificare oficiala in acest sens. In conformitate cu politica de comunicare a regiei ne obligam sa aducem in atentia publica…

- Suspendarea unor curse operate de Compania Nationala de Transporturi Aeriene TAROM pe Aeroportul Iasi a incins din nou spiritele in jurul aerogarii. Informatia, neconfirmata de TAROM, reaprinde temerile aparute cu o luna in urma, cand ziarul nostru a relatat ca o ieseanca s-a trezit cu rezervarea facuta…

- Cinci curse, patru Tarom si una Wizz Air, au fost redirectionate pe alte aeroporturi din cauza cetii, au transmis marti reprezentanti ai Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), la solicitarea News.ro.

- Aeroportul din Rotterdam a fost inchis pentru scurt timp luni seara, dupa ce a fost observat fum in subsolul cladirii unde se afla turnul de control, relateaza dpa. Nu se stie deocamdata cauza aparitiei fumului, dar au fost mobilizati experti, care fac cercetari la fata locului, conform Agerpres.Directia…

- Compania romaneasca Blue Air, a doua ca importanța dupa Tarom, a anunțat saptamana trecuta ca iși anuleaza zborurile de pe Timișoara, din cauza neințelegerilor pe care le are cu reprezentanții Aeroportului „Traian Vuia“. Deputatul Adrian Todor crede ca reprezentanții Consiliului Județean Arad ar trebui…

- Cei de la compania Blue Air, care au datorii catre Aeroportul Timisoara, au anuntat printr-o postare pe Facebook ca renunta la zborurile Timisoara-Cluj-Iasi, fara sa aiba nicio discutie in prealabil cu reprezentantii aeroportului.

- La finele saptamanii trecute, compania Blue Air a anunțat ca renunța la cursa „triunghiulara” Timișoara – Cluj – Iași, invocand „fricțiuni” cu managementul AIT. La mijloc sunt niște datorii ale operatorului aerian, insa decizia va afecta mulți oameni. Un deputat de Timiș crede ca Tarom ar putea interveni.

- Cu toate ca operatorul a declarat public ca aceasta decizie a venit in contextul unor „frictiuni" cu aeroportul din Timisoara, deputatul PNL Marius Bodea s-a aratat ieri convins ca una dintre cauze este incercarea PSD Iasi de a detine controlul asupra aerogarii iesene. Seful PSD Iasi, Maricel Popa,…

- Iesenii nu vor sa auda de calatoriile spre Timisoara cu TAROM dupa anularea zborurilor operate de Blue Air. Momentan nu exista alte curse directe, dar chiar daca s-ar introduce de catre compania nationala, cum se zvoneste pe internet, acestea ar fi la pret cel putin dublu fata de cele ale operatorului…

- Blue Air anunța ca din 17 februarie zborurile pe ruta Timisoara - Iasi - Cluj sunt suspendate. Compania arata ca decizia a fost luata din cauza ”frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara”. ”Din cauza frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia…

- "Din cauza frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara, suntem nevoiti sa va informam asupra deciziei companiei Blue Air de a anula zborurile Timisoara - Iasi - Cluj cu efect imediat. Este pacat ca, dupa o lunga colaborare, sa ajungem într-un asemenea punct,…

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam asupra…

- Operatorul aerian privat Blue Air suspenda zborurile pe ruta Timisoara - Iasi - Cluj incepand cu data de 17 februarie 2018, din cauza "frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara", a anuntat compania. "Din cauza frictiunilor create de Aeroportul International…

- Operatorul aerian privat Blue Air suspenda zborurile pe ruta Timisoara - Iasi - Cluj incepand cu data de 17 februarie 2018, din cauza "frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara", a anuntat compania. "Din cauza frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia…

- Operatorul aerian privat Blue Air suspenda zborurile pe ruta Timisoara – Iasi – Cluj incepand cu data de 17 februarie 2018, din cauza ‘frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara’, a anuntat compania. ‘Din cauza frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia…

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam…

- Operatorul aerian privat Blue Air suspenda zborurile pe ruta Timișoara-Iași-Cluj începând cu data de 17 februarie, din cauza "frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara", a anuntat compania.

- Conditiile meteorologice nefavorabile au dat peste cap graficul unor curse aeriene de pe Aeroportul International Chisinau. Astfel, navele aeriene care urmau sa decoleze spre Verona si Milano, nu au facut-o din cauza cetii dense din orasele italiene.

- Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, traficul aerian se desfasoara normal. Se aterizeaza si se decoleaza in deplina siguranta. Nicio cursa nu este anulata și nu se inregistreaza intarzieri din cauza conditiilor meteo. Pistele, platformele și caile de rulare a aeronavelor sunt deschise…

- Vremea nefavorabila a dat peste cap traficul aerian. La aceasta ora sunt inregistrate intarzieri la sosiri și plecari dar nici o cursa nu a fost anulata pana acum. Retineri la plecari: Bucuresti (Tarom) - 2 curse, Moscova Sheremetyevo (Aeroflot), Venetia (Wizz Air), Istanbul (Air Moldova).

- In 2018, cea mai deprimanta zi va fi cea de 15 ianuarie. Cauzele ar fi multiple: lipsa banilor (cheltuielile mari de sarbatori), vremea neprietenoasa, conștientizarea dorințelor neimplinite in anul precedent. Din fericire, exista și soluții pentru depașirea acestei perioade. Formula de calcul…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana de pe plan local, a transportat anul trecut 6,8 milioane de pasageri in și dinspre Romania, mai mult decat Tarom și Blue Air la un loc. Pentru anul acesta are programata o capacitate de 8,8 milioane de locuri. Factorul de incarcare al avioanelor depașește 90%,…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana de pe plan local, a transportat anul trecut 6,8 milioane de pasageri in și dinspre Romania, mai mult decat Tarom și Blue Air la un loc. Pentru anul acesta are programata o capacitate de 8,8 milioane de locuri. Factorul de incarcare al avioanelor depașește 90%,…

- József Váradi, CEO al transportatorului Wizz Air, crede ca organizarea angajatilor în sindicate nu este foarte eficienta, dând exemplul companiei de stat Tarom, si spune ca se recurge la aceasta forma de organizare atunci când lucrurile nu merg bine într-o companie,…

- Jozsef Varadi, CEO al transportatorului Wizz Air, crede ca organizarea angajatilor in sindicate nu este foarte eficienta, dand exemplul companiei de stat Tarom, si spune ca se recurge la aceasta forma de organizare atunci cand lucrurile nu merg bine intr-o companie. „Uitati-va la Tarom.…

- Ceața care a pus stapanire pe Bacau in weekend a modificat considerabil programul de zbor pe Aeroportul Internațional “George Enescu”. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, compania Blue Air i-a anunțat pe pasageri ca zborul 0B2931 Bacau – Londra Luton de duminica a fost redirecționat pe Aeroportul…

- Zborurile companiei Blue Air, 0B2916 ROMA-BACAU și 0B2904 MADRID-BACAU au fost redirecționate pe Aeroportul Internațional Iași. Aeronavele nu au putut ateriza in Bacau din cauza ceții. Pasagerii vor fi transportați cu autocarele pe ruta Iași- Bacau.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In mai multe tari din Europa, rafalele violente au avut miercuri consecinte devastatoare. Conditiile dure au dus la moartea unei persoane, au produs deraierea unui tren, au perturbat traficul aerian si au lasat mii de locuinte in intuneric, potrivit Reuters si AFP.A A A A A A A

- George Florescu, de pe Stade de France, la Galda, acolo unde noroiul era deasupra gleznei. Povesti inedite din Liga 3 Ligile inferioare din Romania continua sa surprinda prin intermediul povestilor spuse chiar de fotbalistii care isi rup uneori picioarele pe cele mai vitrege terenuri. Jucatorul lui…

- Europa va monitoriza in timp real atragerea banilor de catre autoritați Comisia Europeana (CE) a lansat un instrument destinat dezvoltarii competențelor angajaților din administrația publica ce se ocupa de gestionarea Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR) și a Fondului de Coeziune. Pentru…