- Trei drumuri nationale (DN 2F, DN 11A si DN 15D) si trei drumuri judetene (DJ 102, DJ 153C si DJ 159A) au fost afectate din cauza apei acumulate pe carosabil sau a aluviunilor, in contextul fenomenelor meteo nefavorabile din tara din ultimele ore, informeaza marti Inspectoratul General pentru Situatii…

- A plouat torential, ieri, in mai multe regiuni din Romania, iar un cod galben este in vigoare și astazi, pana la ora 23:00. Efectele vremii rele se resimt: in Bacau, peste 2.000 de consumatori au ramas fara curent electric, iar in Vaslui, mai multe drumuri si case au fost inundate.

- Ploile torentiale au produs avarii retelelor electrice, lasand fara curent electric peste 2.000 de consumatori din judetul Bacau, Romania. In Vaslui, zeci de locuinte si curti au fost inundate, iar pe doua drumuri circulatia este ingreunata.

- Vremea rea si fenomenele meteo extreme au produs probleme in mai multe judete. – Bacau – Patru localitati din judetul Bacau nu sunt alimentate cu energie electrica din cauza conditiilor meteoro nefavorabile, iar o alta este afectata partial de avarie, a declarat, astazi, purtatorul de cuvant al…

- Drumul national 2F Bacau - Vaslui a fost inchis, incepand de luni, de la ora 23,00, pe sectorul dintre Secuieni si Straminoasa, din cauza precipitatiilor abundente, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu. Potrivit sursei citate, cantitatile mari de precipitatii…

- Potrivit MAE, sunt preconizate perturbari indeosebi la nivelul transportului feroviar, aerian, maritim si al transportului local. Pentru mai multe informatii actualizate, se recomanda consultarea site-ului Ministerului Infrastructurii si Transporturilor. In cazul cetatenilor care calatoresc cu avionul,…

- Australia este lovita din nou, insa de aceasta data nu de temperaturi extreme, ci de inundații devastatoare care ar putea dezechilibra o intreaga ramura a industriei alimentare. Autoritațile estimeaza ca aproximativ 500.000 de bovine – valorand peste 200 de milioane de dolari – au murit din…